"Spectacol mare de tot!" Marcel Răducanu a dezvăluit ce nebunie va fi dacă Borussia Dortmund câștigă finala Champions League - Antena Sport

Marcel Răducanu a dezvăluit ce nebunie va fi în Germania, dacă Borussia Dortmund o învinge pe Real Madrid și câștigă finala Champions League. Fanii galben-negrilor sunt pregătiți să dea drumul petrecerii și au organizat o sărbătoare uriașă înaintea meciului de pe Wembley, care va fi în această seară, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Borussia Dortmund a câștigat o singură dată Liga Campionilor, în 1997. A mai jucat o finală în urmă cu 11 ani, pe care a pierdut-o atunci chiar împotriva rivalei Bayern Munchen.

Marcel Răducanu a dezvăluit ce nebunie va fi dacă Borussia Dortmund câștigă finala Champions League

Cu peste 160 de meciuri jucate în tricoul Borussiei, Marcel Răducanu a anunțat ce se întâmplă la Dortmund înaintea finalei cu Real Madrid.

„Pfoa, ce se întâmplă aicea nu e adevărat! Nu mai poți să mergi pe străzi. Deja au organizat să se vadă meciul în mai multe săli lângă stadionul lui Borussia. Și în sala mare din Westfallenpark. Sunt 5-6 săli pline, unde se va transmite meciul.

Plus în centrul orașului la primărie, unde vor fi peste 5.000 de oameni. Oamenii se pregătesc ca de sărbătoare. Plus mii de oameni care s-au dus la Londra deși nu au bilet la meci. Lângă stadion au organizat acolo și fanii o să poată să vadă meciul. M-au invitat și pe mine la Londra, dar am preferat să rămân acasă.