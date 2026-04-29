Unde a putut să meargă Pep Guardiola, în timp ce PSG şi Bayern făceau meciului anului în fotbal

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 10:41

Comentarii
Pep Guardiola / Profimedia

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a preferat să se relaxeze marţi seară, în timpul meciului dintre PSG şi Bayern Munchen, din manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Parizienii s-au impus cu 5-4, la capătu unui meci nebun, unul dintre cele mai bune din istoria competiţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul spaniol a dorit să profite de zilele libere şi să relaxeze urmărind tot fotbal, însă alegerea sa i-a surprins pe mulţi. Pep Guardiola a fost surprins pe Edgeley Park, la duelul dintre Stockport County şi Port Vale, din liga a treia engleză.

Port Vale, echipă retrogradată deja în League Two, al patrulea eşalon al fotbalului englez, a produs surpriza şi s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Stockport, formaţie care se află pe locul 4 şi speră în continuare la promovarea în Championship.

Pep Guardiola a preferat astfel să urmărească meciul din League One dintre Stockport County şi Port Vale, de pe stadion, în loc să rămână acasă şi să se uite la partida din semifinalele UEFA Champions League dintre PSG şi Bayern Munchen.

Alegerea sa a stârnit multe discuţii în mediul online din partea englezilor. Unii s-au amuzat, alţii l-au ironizat pe antrenorul lui Manchester City pentru alegerea sa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
