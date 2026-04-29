Unde a putut să meargă Pep Guardiola, în timp ce PSG şi Bayern făceau meciului anului în fotbal

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a preferat să se relaxeze marţi seară, în timpul meciului dintre PSG şi Bayern Munchen, din manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Parizienii s-au impus cu 5-4, la capătu unui meci nebun, unul dintre cele mai bune din istoria competiţiei.
Antrenorul spaniol a dorit să profite de zilele libere şi să relaxeze urmărind tot fotbal, însă alegerea sa i-a surprins pe mulţi. Pep Guardiola a fost surprins pe Edgeley Park, la duelul dintre Stockport County şi Port Vale, din liga a treia engleză.
Pep Guardiola a fost prezent la un meci din League One, în timp ce PSG şi Bayern jucau în semifinalele Champions League
Port Vale, echipă retrogradată deja în League Two, al patrulea eşalon al fotbalului englez, a produs surpriza şi s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Stockport, formaţie care se află pe locul 4 şi speră în continuare la promovarea în Championship.
Port Vale, echipă retrogradată deja în League Two, al patrulea eşalon al fotbalului englez, a produs surpriza şi s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Stockport, formaţie care se află pe locul 4 şi speră în continuare la promovarea în Championship.
Alegerea sa a stârnit multe discuţii în mediul online din partea englezilor. Unii s-au amuzat, alţii l-au ironizat pe antrenorul lui Manchester City pentru alegerea sa.
