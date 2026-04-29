Unde a putut să meargă Pep Guardiola, în timp ce PSG şi Bayern făceau meciului anului în fotbal

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a preferat să se relaxeze marţi seară, în timpul meciului dintre PSG şi Bayern Munchen, din manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Parizienii s-au impus cu 5-4, la capătu unui meci nebun, unul dintre cele mai bune din istoria competiţiei.

Antrenorul spaniol a dorit să profite de zilele libere şi să relaxeze urmărind tot fotbal, însă alegerea sa i-a surprins pe mulţi. Pep Guardiola a fost surprins pe Edgeley Park, la duelul dintre Stockport County şi Port Vale, din liga a treia engleză.

Port Vale, echipă retrogradată deja în League Two, al patrulea eşalon al fotbalului englez, a produs surpriza şi s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Stockport, formaţie care se află pe locul 4 şi speră în continuare la promovarea în Championship.

Alegerea sa a stârnit multe discuţii în mediul online din partea englezilor. Unii s-au amuzat, alţii l-au ironizat pe antrenorul lui Manchester City pentru alegerea sa.