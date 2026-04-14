„Va fi printre cei mai buni din lume”. Ce jucător a lăudat Vincent Kompany, înaintea returului Bayern – Real Madrid

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Vincent Kompany, a declarat marţi că este sigur că jucătorul său Michael Olise va fi într-o zi printre cei mai buni din lume.

Sezonul trecut, antrenorul clubului bavarez a optat pentru transferul unui jucător practic necunoscut de la Crystal Palace. A fost o decizie personală, iar acum Olise este unul dintre jucătorii-cheie ai lui Bayern Munchen, care va găzdui miercuri pe Real Madrid în manşa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

„Îl urmărim. Este la cel mai înalt nivel din Liga Campionilor. Sunt sigur că Olise va fi într-o zi printre cei mai buni din lume. Deocamdată este pe drumul cel bun. Nivelul său actual este, fără îndoială, printre cele mai bune.

Ştiu că oamenii vor spune că nu a câştigat încă titluri. A avut performanţe bune timp de 18 luni şi, dacă va continua să facă acest lucru în următorii ani, evident, puteţi deja vedea cum va fi în viitor”, a spus Kompany într-o conferinţă de presă.

În altă ordine de idei, antrenorul lui Bayern Munchen şi-a exprimat încântarea faţă de numirea Mariei-Louis Eta în funcţia de antrenor al echipei Union Berlin, prima femeie care conduce o echipă masculină din prima divizie într-una dintre ligiile majore, şi i-a urat colegei sale ”toate cele bune”.