„Va fi printre cei mai buni din lume”. Ce jucător a lăudat Vincent Kompany, înaintea returului Bayern – Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 20:20

Va fi printre cei mai buni din lume”. Ce jucător a lăudat Vincent Kompany, înaintea returului Bayern – Real Madrid

Vincent Kompany, în timpul unui meci la Bayern/ Profimedia

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Vincent Kompany, a declarat marţi că este sigur că jucătorul său Michael Olise va fi într-o zi printre cei mai buni din lume.

Sezonul trecut, antrenorul clubului bavarez a optat pentru transferul unui jucător practic necunoscut de la Crystal Palace. A fost o decizie personală, iar acum Olise este unul dintre jucătorii-cheie ai lui Bayern Munchen, care va găzdui miercuri pe Real Madrid în manşa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Vincent Kompany l-a lăudat pe Michael Olise, înaintea returului Bayern – Real Madrid, din sferturile Champions League

„Îl urmărim. Este la cel mai înalt nivel din Liga Campionilor. Sunt sigur că Olise va fi într-o zi printre cei mai buni din lume. Deocamdată este pe drumul cel bun. Nivelul său actual este, fără îndoială, printre cele mai bune.

Ştiu că oamenii vor spune că nu a câştigat încă titluri. A avut performanţe bune timp de 18 luni şi, dacă va continua să facă acest lucru în următorii ani, evident, puteţi deja vedea cum va fi în viitor”, a spus Kompany într-o conferinţă de presă.

În altă ordine de idei, antrenorul lui Bayern Munchen şi-a exprimat încântarea faţă de numirea Mariei-Louis Eta în funcţia de antrenor al echipei Union Berlin, prima femeie care conduce o echipă masculină din prima divizie într-una dintre ligiile majore, şi i-a urat colegei sale ”toate cele bune”.

‘Sunt extrem de fericit pentru că îmi plac aceste momente cheie. Este ceva special, deoarece deschide mai multe oportunităţi pentru tinerele femei care văd că pot avea într-adevăr o carieră în fotbal. Aceste poveşti sunt foarte importante. Îi urez tot binele. Sper că vor avea răbdare cu ea. Munca de antrenor o necesită”, a arătat Kompany.

