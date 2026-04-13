Van Dijk vrea o nouă revenire magică pe Anfield: „Avem nevoie de ceva cu adevărat special cu PSG”

Căpitanul lui FC Liverpool, Virgil Van Dijk, face apel către colegi și către fanii echipei pentru o „seară specială” împotriva lui Paris Saint-Germain, la returul dublei din sferturile UEFA Champions League.

PSG are un avantaj de 2 goluri după un meci dezamăgitor ale englezilor în tur, partidă în care Liverpool nu a trimis niciun șut pe poarta adversară.

Van Dijk vrea fanii lângă echipă

Cu gândul la remontada, așa cum Liverpool a reușit în ultimii ani cu Borussia Dortmund sau Barcelona, Van Dijk a transmis un mesaj de mobilizare.

„Avem nevoie să se întâmple ceva cu adevărat special, altfel nu vom avea nicio șansă. Dacă jucăm cum am făcut-o la Paris, atunci oricum nu vom avea nicio șansă, în opinia mea. Fanii vor fi probabil cel mai important factor, împreună cu prestația noastră. Am fost foarte norocos să trăiesc acele seri în care conexiunea dintre suporteri și joc a fost incredibilă. Există o oportunitate marți să venim cu un plan de joc bun și să luptăm pentru el timp de peste 90 de minute. Abia aștept. Este un privilegiu să fim în sferturi, indiferent de ce se întâmplă. Nu ar trebui să considerăm asta ceva de la sine înțeles. Trebuie să ne amintim că suntem Liverpool. Trebuie să facem din această seară una memorabilă” a declarat Van Dijk, căpitanul lui Liverpool.

Apelul lui Van Dijk vine într-un moment în care suporterii lui Liverpool sunt nemulțumiți de ce se întâmplă la club și organizează proteste. Ei au fost nemulțumiți de faptul că a fost decisă o creștere a prețurilor la bilete cu 3%. Un alt motiv de nemulțumire în acest sezon: felul în care a fost gestionată securitatea la porți, timpul mediu de așteptare până la intrarea pe arenă a devenit mult mai ridicat din cauza stricteții forțelor de ordine.