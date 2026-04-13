Veste extraordinară pentru Diego Simeone! Revine pe gazon la returul cu Barcelona

Atletico Madrid joacă marți contra Barcelonei, în returul sferturilor de finală din UEFA Champions League, iar partida pornește de la scorul de 2-0 în favoarea madrilenilor.
Pentru disputa retur, care se anunță una „încinsă”, Diego Simeone a primit o veste de excepție din partea staff-ului medica: revine Jan Oblak în poartă.
Jan Oblak, apt pentru Atletico Madrid – Barcelona, din Champions League
Dacă Barcelona se confruntă în continuare cu absența lui Raphinha, Diego Simeone primește vești de excepție cu doar o zi înaintea returului cu Barcelona, din sferturile UEFA Champions League.
Jan Oblak s-a recuperat după accidentarea musculară suferită la jumătatea lunii martie și va fi apt pentru disputa contra formației antrenate de Hansi Flick.
Gruparea madrilenă s-a impus în tur cu scorul de 2-0 și este mare favorită la calificarea în faza semifinalelor. Jocul de pe Camp Nou a fost arbitrat de Istvan Kovacs.
💣🚨 BREAKING: Jan Oblak is set to start against Barça if fully fit.
He would be the only change to the XI from last week, along with Lenglet.@PedroFullanaSER pic.twitter.com/jJxNAd7Jb0
— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 12, 2026
