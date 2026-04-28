Vincent Kompany s-a amuzat înainte de PSG – Bayern, după ce a auzit ce a putut face Jose Mourinho: “Nu încap în coşul de rufe”

Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, nu va putea sta pe bancă la manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League cu PSG. Belgianul este suspendat şi va urmări partida de la Paris din tribunele stadionului Parc des Princes.

Kompany a primit interdicţia de a-şi conduce echipa de pe margine la meciul din marţi seară după ce a primit un cartonaş galben în returul cu Real Madrid, de pe Allianz Arena.

Vincent Kompany s-a amuzat după ce a auzit ce a făcut Jose Mourinho când a fost suspendat: “Eu am 1,92”

Astfel, Vincent Kompany va ajunge alături de echipă la stadion, dar din acel moment trebuie să rupă legătura cu fotbaliştii săi până la finalul partidei. El va urmări duelul alături de un oficial UEFA, într-o lojă a stadionului din Paris.

Pentru că nu poate lua contact cu echipa şi nu poate merge în vestiar, jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă i-au dat o idee belgianului. Aceştia i-au amintit cum Jose Mourinho, în urmă cu câţiva ani, a intrat în vestiarul echipei sale după ce s-a ascuns într-un coş de rufe, atunci când a fost suspendat. Kompany s-a amuzat atunci când a auzit ce a putut face “The Special One”:

“Eu am 1,92m. Din păcate, nu încap în coşul de rufe”, a spus Vincent Kompany, râzând.