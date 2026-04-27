Lovitură grea pentru Bayern înaintea meciului cu PSG. Ce se întâmplă cu Kompany

Vincent Kompany nu se va afla pe bancă la partida cu Paris Saint-Germain din manșa tur a semifinalelor UEFA Champions League. El este suspendat după un nou cartonaș galben primit la returul cu Real Madrid.

Nemții de la Bild au dezvăluit cum va funcționa suspendarea, iar regulile sunt extrem de stricte.

Kompany nu poate sta lângă echipă

Vincent Kompany va putea să călătorească alături de jucători de la hotel către stadion, acolo unde autocarul va ajunge cu aproximativ 90 de minute înainte de startul partidei. Este singurul lucru normal care îi este permis. Odată ajuns la arenă, început interdicțiile pentru Kompany.

Antrenorul belgian este obligat să se separe de restul echipei la stadion, iar accesul în vestiar nu îi va fi permis deloc pe tot parcursul serii. El are dreptul să acorde interviuri, cât timp nu are niciun fel de contact cu echipa sa.

Pe parcursul meciului, Kompany va primi partida dintr-o lojă privată. Acolo se va afla și un oficial al UEFA care are misiunea de a monitoriza că interdicțiile sunt respectate. Lui Kompany nu îi va fi permis să comunice cu cei de pe banca de rezerve prin telefon, conform regulamentului UEFA.