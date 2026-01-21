Adversarii României din Liga Națiunilor! Când are loc tragerea la sorți și cum arată urnele - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va avea un meci crucial în luna martie, când va înfrunta Turcia în primul baraj pentru calificarea la Cupa Mondială. La începutul lunii februarie, tricolorii își vor afla adversarele și din Liga Națiunilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După parcursul fără greșeală din Liga C, selecționata antrenată de Mircea Lucescu a promovat în Liga B, iar la tragerea la sorți se va afla în urna a treia.

Naționala României, în urna a 3-a în Liga B

Echipa națională de fotbal a României a promovat în Liga B din Nations League, după un parcurs fără greșeală în Liga C. Acum, tricolorii urmează să își afle adversarele din ediția care va începe în septembrie anul acesta.

Potrivit Federației Române de Fotbal, tragerea la sorți va avea loc pe data de 12 februarie, la Bruxelles. România va fi în urna a treia, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda.

Cum vor arăta urnele la tragerea la sorți pentru Nations League, Grupa B:

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Scoția, Ungaria, Polonia, Israel Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Slovenia, Georgia, Irlanda, Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo.

Programul Ligii Națiunilor, faza grupelor:

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026.

24-26 septembrie 2026. Etapa 2: 27-30 septembrie 2026.

27-30 septembrie 2026. Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026.

30 septembrie – 3 octombrie 2026. Etapa 4: 4-6 octombrie 2026.

4-6 octombrie 2026. Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026.

12-14 noiembrie 2026. Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026.

*Toate meciurile României din Liga Națiunilor vor fi transmise de Antena 1.