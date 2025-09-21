Declarația serii în Portugalia, după debutul lui Mourinho la Benfica: "Putem face ceva special, ca Jose" - Antena Sport

Jose Mourinho a debutat cu o victorie clară pe banca Benficăi în fața celor de la AFS, iar entuziasmul elevilor săi s-a văzut și după meci. Georgiy Sudakov, fotbalistul care a deschis scorul în meciul de aseară, a făcut un joc de cuvinte genial atunci când a vorbit despre revenirea celui poreclit “The Special One”.
Ucraineanul a ținut să îi mulțumească și lui Bruno Lage, antrenorul pe care Benfica l-a demis după eșecul din Liga Campionilor cu cei de la Qarabag.
Jose Mourinho, “special” pentru elevii săi
Sudakov, jucătorul adus în această vară de lusitani de la Șahtior Donețk, nu și-a ascuns bucuria după ce a marcat primul său gol la noua echipă. În plus, mijlocașul a vorbit despre Jose Mourinho și cum colaborarea dintre el și legendarul antrenor i-a îndeplinit un vis.
“Am sentmente fantastice. Acum trebuie să creștem alături de noul antrenor. Vreau să îi mulțumesc și lui Bruno Lage, timpul meu alături de el a fost unul scurt, dar important. Acum avem un antrenor nou, Jose Mourinho, toată lumea îl știe…
Să lucrez cu Mourinho, pentru mine e un vis devenit realitate. Nu mi-a venit să cred, dar e adevărat, iar evident, vreau să cresc alături de el, să muncesc în fiecare zi. Cred că putem face ceva special, cum e Jose Mourinho“, a spus Sudakov, care a făcut aluzie la porecla de “The Special One” a managerului de 62 de ani, potrivit abola.pt.
Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica
„Dacă mă întrebați dacă Porto e unul dintre cele mai mai cluburi din lume, aș fi spus da. Dacă Porto e un club gigant, aș fi spus tot da. Nu am venit la Benfica pentru a-i supăra pe cei de la Porto, am venit pentru a mă bucura de faptul că pot antrena un club mare, cu ambiții mari. Sper să nu se supere pe mine.
După ce am venit aici, am vorbit cu Villas-Boas și cu Varandas, președintele de la Sporting. Faptul că o antrenez pe Benfica asta nu înseamnă că trebuie să fie război. Nu mă gândesc nici la faptul că voi fi aplaudat pe Dragao. Dar Porto e o parte importantă din istoria mea și eu din istoria clubului.
Asta nu va fi o revenire definitivă în Portugalia. Mereu m-am gândit că voi reveni aici pentru a prelua naționala”, a declarat Jose Mourinho, conform abola.pt.
