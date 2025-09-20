AFS - Benfica LIVE VIDEO (20:00). Primul meci al lui Jose Mourinho pe banca "vulturilor" - Antena Sport

AFS – Benfica, duelul din etapa a şasea din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Acesta va fi primul meci al lui Jose Mourinho pe banca “vulturilor”, pe care i-a preluat în această săptămână.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bruno Lage a fost demis de la Benfica după eşecul usturător suferit de echipă în prima etapă a grupei de Champions League. Lusitanii au condus-o cu 2-0 pe Qarabag, pe teren propriu, însă azerii au întors scorul şi s-au impus cu 3-2.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Portugal.

AFS – Benfica LIVE VIDEO (20:00, AntenaPLAY)

Jose Mourinho a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 cu Benfica. În înţelegerea lui există şi o clauză specială, potrivit căreia ambele părți pot renunța la înțelegere, la finalul actualului sezon.

Benfica a remizat cu Santa Clara, pe teren propriu, în ultima etapă de campionat, scor 1-1. Lusitanii au înregistrat însă victorii pe linie în primele trei runde, cu Estrela, Tondela şi Alverca.