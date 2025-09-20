AFS - Benfica LIVE VIDEO (20:00). Primul meci al lui Jose Mourinho pe banca "vulturilor" - Antena Sport

AFS – Benfica, duelul din etapa a şasea din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Acesta va fi primul meci al lui Jose Mourinho pe banca “vulturilor”, pe care i-a preluat în această săptămână.
Bruno Lage a fost demis de la Benfica după eşecul usturător suferit de echipă în prima etapă a grupei de Champions League. Lusitanii au condus-o cu 2-0 pe Qarabag, pe teren propriu, însă azerii au întors scorul şi s-au impus cu 3-2.
Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Portugal.
AFS – Benfica LIVE VIDEO (20:00, AntenaPLAY)
Jose Mourinho a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 cu Benfica. În înţelegerea lui există şi o clauză specială, potrivit căreia ambele părți pot renunța la înțelegere, la finalul actualului sezon.
Benfica a remizat cu Santa Clara, pe teren propriu, în ultima etapă de campionat, scor 1-1. Lusitanii au înregistrat însă victorii pe linie în primele trei runde, cu Estrela, Tondela şi Alverca.
Benfica are zece puncte, după patru meciuri disputate, fiind la opt puncte distanţă de liderul Porto, care are însă două partide jucate în plus.
AFS, adversara Benficăi, are un start dezastruos de sezon şi are un singur punct, după cinci meciuri jucate, fiind pe penultimul loc.
Înainte să o preia pe Benfica, Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce, chiar după ce turcii au fost eliminaţi de “vulturi” din play-off-ul Champions League. “The Special One” a mai pregătit-o pe Benfica în urmă cu 25 de ani, între septembrie şi decembrie 2000.
- Porto, victorii pe linie în startul sezonului din Liga Portugal. Programul complet al etapei a șasea
- Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume”
- Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY
- Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu”
- Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League