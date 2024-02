Famalicao - Sporting, amânat după ce ultraşii s-au bătut în oraş, în lipsa poliţiei. Scene violente sub ochii lui Alex Dobre - Antena Sport

Alex Dobre, doar o pasă de gol în acest sezon

Alex Dobre nu a reuşit decât o pasă decisivă în acest sezon. Românul de 25 de ani cotat la 1.2 milioane de euro a adunat 15 partide în toate competiţiile pentru Famalicao, dintre care 13 în Liga Portugal.

După ce iniţial Dobre fusese împrumutat de la Dijon, Famalicao l-a cumpărat definitiv pe atacantul care a semnat un contract valabil până în vara lui 2025.

„Sunt foarte fericit că pot continua la Famalicão. Am fost foarte bine primit și va fi o plăcere să continui să lucrez la acest club. Au fost șase luni incredibile din punct de vedere individual și colectiv. Am ajuns în semifinalele Cupei Portugaliei și am fost foarte aproape de locurile care asigurau prezenţa în competițiile europene. Sezonul acesta vrem să jucăm mai bine și sper să ajut cu goluri și pase decisive pentru încă un sezon bun.

Centrul de formare al clubului este uimitor. Vestiarul, sala de antrenament și gazonul sunt spectaculoase. Este un alt pas care dezvăluie creșterea clubului, care se angajează constant să ofere cele mai bune condiții de muncă jucătorilor săi.

Este foarte important să mă întorc la muncă. Primele șase luni au fost adaptare. Acum, intenționez să joc și mai bine pentru a aduce multă bucurie suporterilor care ne-au susținut mereu”, a declarat Alex Dobre pentru fcfamalicao.pt, în vara lui 2023.