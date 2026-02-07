Estrela Amadora - Santa Clara, 17:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Ianis Stoica are mare nevoie de puncte. Românul, pe bancă - Antena Sport

Meciul Estrela Amadora – Santa Clara e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 17:30. Partida e şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Înaintea acestui meci, Estrela Amadora ocupă locul 12 în Liga Portugal, cu 20 de puncte. Adversara Estrelei, Santa Clara, e pe 16, cu 17 puncte.
Estrela Amadora – Santa Clara LIVE VIDEO
Echipa lui Ianis Stoica pleacă favorită în duelul cu Santa Clara. Jucătorul român e rezervă în partida pe care Estrela o dispută acasă.
Echipele probabile:
- Estrela: Ribeiro – Luan Patrick, Bernardo Schappo, Otavio – Encada, Doue, Robinho, Langa – Marcus, Antonetti, Jovane
- Santa Clara: Gabriel Batista – Lucas Soares, Venacio, Lima, Paulo Victor – Serginho, Gustavo Klismahn, Ferreira – Vinicius Lopes, Wendell, Gabriel Silva.
Ianis Stoica are 2 goluri şi 2 assist-uri în cele 19 meciuri în care a jucat în acest sezon pentru Estrela Amadora în campionat.
Programul etapei cu numărul 21 din Liga Portugal
Sâmbătă
Estrela Amadora – Santa Clara 17:30
Moreirense – Gil Vicente 17:30
Estoril – Tondela 20:00
Arouca – Guimaraes 22:30
Duminică
Nacional – Casa Pia 17:30
Braga – Rio Ave 20:00
Benfica – Alverca 22:30
Luni
Famalicao – AVS 20:45
Porto – Sporting 22:45
