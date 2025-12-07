Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul - Antena Sport

Ianis Stoica a fost titular duminică în partida dintre Estrela Amadora și Arouca, din etapa cu numărul 13 a Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY.

Fotbalistul român a ieșit la rampă în prima repriză, când a reușit să se facă remarcat prin cele două assist-uri oferite coechipierilor săi.

Ianis Stoica, două pase de gol într-o repriză la Estrela Amadora

Ianis Stoica a fost titularizat de antrenorul său în partida cu Arouca, iar fotbalistul român i-a răsplătit tehnicianului gazdelor încredere. Concret, el a pasat decisiv la cele două goluri marcate de echipa sa în prima repriză.

Mai întâi acesta l-a servit excelent pe portughezul Kikas (min. 29), iar cinci minute mai târziu, acesta i-a oferit un assist și nigerianului Abraham Marcus.

Sosit în vara acestui an, după ce portughezii au achitat suma de 1,3 milioane de euro către Hermannstadt, Ianis are și alte două goluri marcate în campionat pentru Estrela Amadora.