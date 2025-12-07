Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul

Home | Fotbal | Liga Portugal | Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul
Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 21:04

Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul

Ianis Stoica la Estrela Amadora / Profimedia

Ianis Stoica a fost titular duminică în partida dintre Estrela Amadora și Arouca, din etapa cu numărul 13 a Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY.

Fotbalistul român a ieșit la rampă în prima repriză, când a reușit să se facă remarcat prin cele două assist-uri oferite coechipierilor săi.

Ianis Stoica, două pase de gol într-o repriză la Estrela Amadora

Ianis Stoica a fost titularizat de antrenorul său în partida cu Arouca, iar fotbalistul român i-a răsplătit tehnicianului gazdelor încredere. Concret, el a pasat decisiv la cele două goluri marcate de echipa sa în prima repriză.

Mai întâi acesta l-a servit excelent pe portughezul Kikas (min. 29), iar cinci minute mai târziu, acesta i-a oferit un assist și nigerianului Abraham Marcus.

Sosit în vara acestui an, după ce portughezii au achitat suma de 1,3 milioane de euro către Hermannstadt, Ianis are și alte două goluri marcate în campionat pentru Estrela Amadora.

1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 4 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”
