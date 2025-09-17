Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: "Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu”

Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu”

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 23:15

Comentarii
Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu

Jose Mourinho, la aeroport / Profimedia

Jose Mourinho a ajuns în țara sa natală, pentru a finaliza negocierile alături de oficialii de la Benfica. Antrenorul de 62 de ani a vorbit deschis în fața jurnaliștilor după ce a aterizat în Portugalia și nu și-a ascuns deloc interesul de a reveni la clubul la care și-a început cariera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Momentan, Mourinho și Benfica nu au ajuns la un acord oficial, însă declarațiile oferte de el dau senzația că totul e doar o chestiune de timp.

Jose Mourinho: “Aș fi fericit să vorbesc cu oamenii”

“The Special One” a povestit cum a fost contactat de cei de la Benfica, după ce lusitanii au pierdut surprinzător în prima etapă de Champions League contra lui Qarabag și l-au demis pe Bruno Lage. Mourinho și-a arătat imediat interesul și a părut entuziasmat prin declarațiile sale să preia formația de pe Estadio Da Luz.

În plus, marele manager a mărturisit că a vorbit în trecut cu fostul antrenor al “vulturilor” și i-a spus că ar reveni în Portugalia doar pentru echipa națională, însă acum Benfica e posibil să îi dea acel plan peste cap.

Înainte să mă urc în avion, am fost întrebat dacă sunt interesat (n.r. să o antrenez pe Benfica). Am spus că da. Benfica m-a întrebat oficial dacă aș fi interesat. Am spus că sunt în străinătate și că atunci când mă întorc în Portugalia, aș fi fericit să vorbesc cu oamenii.

Reclamă
Reclamă

Când am fost în fața posibilității de a o antrena pe Bnefica, nu m-am gândit de două ori: Sunt interesat. Mă uit la Bruno Lage cu un respect imens și solidaritate, pentru că am trecut prin același lucru.

El știe, de când cm vorbit, că revenirea mea în Portugalia, care nu era planificată, ar fi o consecință naturală să antrenez naționala. Dacă se întâmplă cu Benfica…Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu“, a spus “The Special One”, potrivit abola.pt.

Luna trecută, Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce după o dublă chiar împotriva celor de la Benfica, din play-off-ul UEFA Champions League.

Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilorMăsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
Reclamă

După experienţa de patru ani ca secund la Barcelona, Jose Mourinho şi-a început cariera de antrenor prinicpal la Benfica în septembrie 2000, dar acolo a stat doar 10 meciuri, până în luna decembrie. Ulterior, el le-a antrenat pe Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma şi Fenerbahce.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
Observator
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
0:05 18 sept.
Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
23:58
Coincidența bizară din spatele “dublei” lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL
23:56
Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii
23:29
Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal
22:37
Fază cum rar s-a văzut în Bayern – Chelsea. Cum au reușit bavarezii să deschidă scorul
22:23
Mohamed Salah, gol și assist în 2 minute! Starul a făcut spectacol în Liverpool – Atletico Madrid!
Vezi toate știrile
1 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 2 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 3 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 4 O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament 5 „Le-au zis soțiilor că echipa lor joacă la Londra!” Imagine virală: au venit la meciul din UCL cu tricourile altui club 6 Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”