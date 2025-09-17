Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: "Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu" - Antena Sport

Jose Mourinho a ajuns în țara sa natală, pentru a finaliza negocierile alături de oficialii de la Benfica. Antrenorul de 62 de ani a vorbit deschis în fața jurnaliștilor după ce a aterizat în Portugalia și nu și-a ascuns deloc interesul de a reveni la clubul la care și-a început cariera.
Momentan, Mourinho și Benfica nu au ajuns la un acord oficial, însă declarațiile oferte de el dau senzația că totul e doar o chestiune de timp.
Jose Mourinho: “Aș fi fericit să vorbesc cu oamenii”
“The Special One” a povestit cum a fost contactat de cei de la Benfica, după ce lusitanii au pierdut surprinzător în prima etapă de Champions League contra lui Qarabag și l-au demis pe Bruno Lage. Mourinho și-a arătat imediat interesul și a părut entuziasmat prin declarațiile sale să preia formația de pe Estadio Da Luz.
În plus, marele manager a mărturisit că a vorbit în trecut cu fostul antrenor al “vulturilor” și i-a spus că ar reveni în Portugalia doar pentru echipa națională, însă acum Benfica e posibil să îi dea acel plan peste cap.
“Înainte să mă urc în avion, am fost întrebat dacă sunt interesat (n.r. să o antrenez pe Benfica). Am spus că da. Benfica m-a întrebat oficial dacă aș fi interesat. Am spus că sunt în străinătate și că atunci când mă întorc în Portugalia, aș fi fericit să vorbesc cu oamenii.
Când am fost în fața posibilității de a o antrena pe Bnefica, nu m-am gândit de două ori: Sunt interesat. Mă uit la Bruno Lage cu un respect imens și solidaritate, pentru că am trecut prin același lucru.
El știe, de când cm vorbit, că revenirea mea în Portugalia, care nu era planificată, ar fi o consecință naturală să antrenez naționala. Dacă se întâmplă cu Benfica…Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu“, a spus “The Special One”, potrivit abola.pt.
Luna trecută, Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce după o dublă chiar împotriva celor de la Benfica, din play-off-ul UEFA Champions League.
După experienţa de patru ani ca secund la Barcelona, Jose Mourinho şi-a început cariera de antrenor prinicpal la Benfica în septembrie 2000, dar acolo a stat doar 10 meciuri, până în luna decembrie. Ulterior, el le-a antrenat pe Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma şi Fenerbahce.
