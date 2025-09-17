Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: "Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu" - Antena Sport

Jose Mourinho a ajuns în țara sa natală, pentru a finaliza negocierile alături de oficialii de la Benfica. Antrenorul de 62 de ani a vorbit deschis în fața jurnaliștilor după ce a aterizat în Portugalia și nu și-a ascuns deloc interesul de a reveni la clubul la care și-a început cariera.

Momentan, Mourinho și Benfica nu au ajuns la un acord oficial, însă declarațiile oferte de el dau senzația că totul e doar o chestiune de timp.

Jose Mourinho: “Aș fi fericit să vorbesc cu oamenii”

“The Special One” a povestit cum a fost contactat de cei de la Benfica, după ce lusitanii au pierdut surprinzător în prima etapă de Champions League contra lui Qarabag și l-au demis pe Bruno Lage. Mourinho și-a arătat imediat interesul și a părut entuziasmat prin declarațiile sale să preia formația de pe Estadio Da Luz.

În plus, marele manager a mărturisit că a vorbit în trecut cu fostul antrenor al “vulturilor” și i-a spus că ar reveni în Portugalia doar pentru echipa națională, însă acum Benfica e posibil să îi dea acel plan peste cap.

“Înainte să mă urc în avion, am fost întrebat dacă sunt interesat (n.r. să o antrenez pe Benfica). Am spus că da. Benfica m-a întrebat oficial dacă aș fi interesat. Am spus că sunt în străinătate și că atunci când mă întorc în Portugalia, aș fi fericit să vorbesc cu oamenii.