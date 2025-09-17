Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League - Antena Sport

Jose Mourinho poate avea o revenire spectaculoasă în fotbalul mare, la scurt timp după demiterea de la Fenerbahce. Benfica a pierdut incredibil meciul de pe teren propriu cu Qarabag, scor 2-3, în prima etapă din grupa principală a UEFA Champions League.
Lusitanii conduceau cu 2-0 în minutul 16, dar nu au reuşit să obţină şi cele trei puncte. În urma acestui eşec, Rui Costa a decis să îl demită pe Bruno Lage.
Jose Mourinho a bătut palma cu Benfica
Oficialii de la Benfica nu au stat cu mâinile în sân şi au început imediat căutările pe pentru un nou antrenor. Potrivit abola.pt, Jose Mourinho este antrenorul contractat de Benfica, acesta fiind varianta principală a lui Rui Costa.
Sursa menţionată Benfica şi Jose Mourinho au bătut, iar portughezul poate semna cu echipa de pe Da Luz după 25 de ani chiar în cursul zilei de miercuri, pentru a fi prezent pe bancă la meciul de sâmbătă din Liga Portugal, cu AFS, care va fi LIVE în AntenaPLAY.
🚨🚨 Benfica está em NEGOCIAÇÕES com José Mourinho, avança a @cnnportugal. pic.twitter.com/7qVZmXP5N8
— Diário de Transferências (@DTransferencias) September 17, 2025
Luna trecută, Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce după o dublă chiar împotriva celor de la Benfica, din play-off-ul UEFA Champions League.
După experienţa de patru ani ca secund la Barcelona, Jose Mourinho şi-a început cariera de antrenor prinicpal la Benfica în septembrie 2000, dar acolo a stat doar 10 meciuri, până în luna decembrie. Ulterior, el le-a antrenat pe Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma şi Fenerbahce.
