Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: "Una dintre cele mai mari echipe din lume" - Antena Sport

Jose Mourinho a oferit prima reacție după prezentarea oficială la Benfica. Tehnicianul a declarat că va pregăti „una dintre cele mai mari echipe din lume”.

Mourinho a semnat cu Benfica după despărțirea de Fenerbahce. „The Special One” va debuta în Liga Portugal sâmbătă, împotriva celor de la AVS. Partida este programată de la ora 20:00 și va fi LIVE în AntenaPLAY.

Ce a spus Jose Mourinho după prezentarea oficială la Benfica

Jose Mourinho s-a declarat onorat după ce a semnat cu Benfica. Acesta a dat de înțeles că va da totul pentru a obține rezultate bună alături de echipa pe care a mai pregătit-o în 2000.

“Sunt antrenorul uneia dintre cele mai mari echipe din lume. Vreau să mă concentrez și să mă focalizez pe această misiune, concentrându-mă nu aș spune pe dificultate, ci pe această plăcere, din perspectiva muncii unui antrenor. Să mă concentrez pe ceva cu adevărat palpitant.

Au trecut 25 de ani, dar nu sunt aici să îmi sărbătoresc cariera; au fost 25 de ani în care am avut oportunitatea să lucrez la cele mai mari cluburi din lume, și pentru a încheia acest discurs, ca reprezentant al acestui club, aș vrea să spun că niciunul dintre celelalte cluburi gigantice la care am avut oportunitatea să fiu antrenor nu m-a făcut să mă simt mai onorat, mai responsabil sau mai motivat decât faptul de a fi antrenorul Benficăi”, a spus Jose Mourinho, citat de abola.pt.