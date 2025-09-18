Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: "Una dintre cele mai mari echipe din lume" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume”

Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume”

Alex Ioniță Publicat: 18 septembrie 2025, 18:36

Comentarii
Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: Una dintre cele mai mari echipe din lume

Profimedia

Jose Mourinho a oferit prima reacție după prezentarea oficială la Benfica. Tehnicianul a declarat că va pregăti „una dintre cele mai mari echipe din lume”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mourinho a semnat cu Benfica după despărțirea de Fenerbahce. „The Special One” va debuta în Liga Portugal sâmbătă, împotriva celor de la AVS. Partida este programată de la ora 20:00 și va fi LIVE în AntenaPLAY.

Ce a spus Jose Mourinho după prezentarea oficială la Benfica

Jose Mourinho s-a declarat onorat după ce a semnat cu Benfica. Acesta a dat de înțeles că va da totul pentru a obține rezultate bună alături de echipa pe care a mai pregătit-o în 2000.

“Sunt antrenorul uneia dintre cele mai mari echipe din lume. Vreau să mă concentrez și să mă focalizez pe această misiune, concentrându-mă nu aș spune pe dificultate, ci pe această plăcere, din perspectiva muncii unui antrenor. Să mă concentrez pe ceva cu adevărat palpitant.

Au trecut 25 de ani, dar nu sunt aici să îmi sărbătoresc cariera; au fost 25 de ani în care am avut oportunitatea să lucrez la cele mai mari cluburi din lume, și pentru a încheia acest discurs, ca reprezentant al acestui club, aș vrea să spun că niciunul dintre celelalte cluburi gigantice la care am avut oportunitatea să fiu antrenor nu m-a făcut să mă simt mai onorat, mai responsabil sau mai motivat decât faptul de a fi antrenorul Benficăi”, a spus Jose Mourinho, citat de abola.pt.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Observator
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
19:33
FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul
19:19
VIDEOEmma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore
19:10
EXCLUSIV“Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter
18:40
Club Brugge – Monaco și Copenhaga – Leverkusen (19:45), în Champions League. Cum arată echipele de start
18:04
Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
17:47
Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 6 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”