Jose Mourinho, la un pas să revină în Premier League. Este chemat la o echipă de Champions League

Jose Mourinho se poate întoarce după 5 ani în Premier League. Managerul celor de la Benfica este dorit de Newcastle, cea care se gândește să renunțe la Eddie Howe după un sezon mult sub așteptări. Echipa din nordul Angliei țintea revenirea în UEFA Champions League, însă este doar pe locul 14, la 10 puncte în spatele lui Liverpool, aflată pe ultimul loc care duce în Champions League.

Cele mai tari meciuri din prima ligă din Portugalia sunt transmise în direct în Universul Antena. Duminică are loc marele derby al orașului Lisabona: de la ora 20:00 se joacă Sporting – Benfica.

Mourinho, dorit de Newcastle

Conform celor de la TalkSport, Mourinho este unul dintre favoriții conducerii, atât pentru pedrigree-ul său, cât și pentru faptul că este un nume cunoscut la nivel global.

Roberto Mancini este un alt nume „cu greutate” de pe lista lui Newcastle, în timp ce Andoni Iraola care o va părăsi pe Bournemouth este și el dorit de Newcastle, însă aducerea lui este considerată mult mai dificilă deoarece sunt multe cluburi interesate de aducerea lui.