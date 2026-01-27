Porto - Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni - Antena Sport

Porto e lider în Liga Portugal și are în prezent 52 de puncte, după 18 meciuri disputate. De cealaltă parte, Gil Vicente ocupă locul cinci, cu 31 de puncte.

Benfica – Estrela Amadora 4-0

Min. 90+2: Fluier final! Benfica – Estrela Amadora 4-0

Min. 84: Benfica – Estrela Amadora 4-0! Anisio Cabral, un puşti de 17 ani, a marcat superb, cu capul, la debutul pentru echipa mare a Benficăi! Centrarea a fost dată de un alt puşti de 17 ani, Banjaqui

Min. 74: Ianis Stoica a fost schimbat! Românul a fost înlocuit cu Rodrigo Pinho

Min. 58: Benfica – Estrela Amadora 3-0! Sidny Lopes Cabral a înscris cu un şut plasat. Nu s-a bucurat, având în vedere că a marcat contra fostei sale echipe

Min. 57: Ocazie pentru Ianis Stoica! Românul a şutat puţin peste poartă

Min. 55: Benfica – Estrela Amadora 2-0! Pavlidis a făcut “dubla”! Atacantul lui Mourinho a executat în forţă penalty-ul. Mingea a lovit transversala înainte de a intra în poartă

Min. 52: Penalty pentru Benfica! Sidny Lopes Cabral a fost călcat în careu

Pauză

Min. 42: Benfica – Estrela Amadora 1-0! Pavlidis a deschis scorul cu o lovitură de cap, după un corner

Min. 8: Ocazie uriaşă pentru Benfica! Singur cu goalkeeper-ul Estrelei, Aursnes a şutat puţin pe lângă poartă

Min. 2: Echipa lui Ianis Stoica putea deschide scorul! Antonetti, aproape de gol după o gafă a lui Otamendi

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Benfica (4-2-3-1): Trubin – Banjaqui, Otamendi, Silva, Dahl – Aursnes, Barrenechea – Prestiani, Sudakov, Lopes Cabral – Pavlidis Antrenor: Jose Mourinho

Estrela Amadora (4-3-3): Ribeiro – Encada, Bernardo Schappo, Luan Patrick, Otavio – Moustier, Jansson, Moreira – Meireles, Antonetti, Ianis Stoica Antrenor: Luis Silva

VIDEO Arouca – Sporting 1-2

Update: Final de meci la Arouca. Sporting s-a impus cu 2-1 în fața formației clasate pe locul 15.

Min. 90+6: Luis Suarez dă lovitura la ultima fază prin Luis Suarez, care îl învinge cu o lovitură de cap pe De Arrubarrena după o pasă de la Geny Catamo.

Min. 48: Arouca restabilește egalitatea grație lui Ivan Barbero, care îl învinge pe Rui Silva cu un șut în vinclu.

Update: A început partea a doua de pe Estádio Municipal de Arouca.

Update: Pauză pe stadionul celor de la Arouca. Sporting conduce după primele 45 de minute cu 1-0.

Min. 35: Sporting Lisabona deschide scorul prin Luis Suarez, care deschide scorul cu un șut puternic.

Update: A început partida de pe terenul celor de la Arouca.

Update: Echipele de start:

Arouca (4-2-3-1): De Arruabarrena – Tiago Esgaio, Rocha, Sanchez, Fontan – Van Ee, Fukui – Trezza, Lee, Djouahra – Barbero

Sporting (4-2-3-1): Silva – Fresneda, Inacio, Matheus Reis, Araujo – Simoes, Hjulmand – Catamo, Trincao, Guilherme – Suarez

Sporting vine după o victorie de senzaţie, 2-1, cu campioana Europei, PSG, în Liga Campionilor. Etapa trecută, Sporting s-a impus fără drept de apel, cu 3-0, în meciul de acasă cu Casa Pia.

Anterior, Sporting a făcut un egal surprinzător, 1-1, în deplasare, cu Gil Vicente. Gazdele au egalat in extremis, în minutul 87, prin Carlos Eduardo, după ce columbianul Luis Suarez deschisese scorul, în minutul 45.

Rezultatele din etapa 19 din Liga Portugal

Vineri, 23 ianuarie

Casa Pia – AFS 3-3

Sâmbătă, 24 ianuarie

17:30: Moreirense – Santa Clara

20:00: Arouca – Sporting

22:30: Estoril – Vitoria Guimaraes

Duminică, 25 ianuarie

17:30: Nacional – Rio Ave

20:00: Benfica – Estrela Amadora

20:00: Famalicao – Tondela

22:30: Braga – Alverca

Luni, 26 ianuarie