Porto - Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni - Antena Sport

Porto - Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni

Home | Fotbal | Liga Portugal | Porto – Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni
VIDEO

Porto – Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 0:10

Porto – Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni

Jucătorii lui FC Porto, la un meci / Profimedia Images

FC Porto și-a continuat parcursul fantastic din acest sezon și s-a impus fără emoții în fața celor de la Gil Vicente, scor 3-0. Liderul din Liga Portugal și-a extins avantajul în fruntea clasamentului, în urma unui meci pe care oaspeții l-au încheiat în 10 oameni.

Duminică, Benfica a dat recital în meciul cu Estrela, încheiat cu scorul de 4-0. Ianis Stoica a evoluat 74 de minute în duelul pierdut umilitor cu echipa lui Mourinho. Mijlocașul român putea marca în minutul 57. Pavlidis, cu o “dublă”, Sidny Lopes Cabral, care a fost în trecut jucătorul Estrelei, şi puştiul de 17 ani Anisio Cabral, care a înscris cu capul după o centrare a unui alt puşti de 17 ani, Banjaqui, au decis partida. Benfica e pe 3 în Liga Portugal, cu 45 de puncte, la 3 puncte de locul 2, ocupat de Sporting şi la 7 puncte de liderul Porto, care are un meci mai puţin.

Sâmbătă, Sporting a obținut o victorie dramatică în deplasarea de la Arouca, unde s-a impus în minutul 90+6 grație unui gol marcat de Luis Suarez. În urma acestui succes, “leii” s-au apropiat provizoriu la patru puncte de FC Porto.

Porto – Gil Vicente 3-0

Final de meci! 

Min. 86: GOL! William Gomes punctează și el pentru gazde, după o acțiune personală superbă.

Min. 75: GOL! Martim Fernandes face 2-0 cu un șut de la aproximativ 25 de metri.

Min. 69: Cartonaș roșu Gil Vicente! Martin Fernandez este eliminat după un atac cu talpa ridicată.

Min. 37: GOL! Samu deschide scorul din penalty!

Min. 1: A început meciul.

Porto e lider în Liga Portugal și are în prezent 52 de puncte, după 18 meciuri disputate. De cealaltă parte, Gil Vicente ocupă locul cinci, cu 31 de puncte.

Benfica – Estrela Amadora 4-0

Min. 90+2: Fluier final! Benfica – Estrela Amadora 4-0

Min. 84: Benfica – Estrela Amadora 4-0! Anisio Cabral, un puşti de 17 ani, a marcat superb, cu capul, la debutul pentru echipa mare a Benficăi! Centrarea a fost dată de un alt puşti de 17 ani, Banjaqui

Min. 74: Ianis Stoica a fost schimbat! Românul a fost înlocuit cu Rodrigo Pinho

Min. 58: Benfica – Estrela Amadora 3-0! Sidny Lopes Cabral a înscris cu un şut plasat. Nu s-a bucurat, având în vedere că a marcat contra fostei sale echipe

Min. 57: Ocazie pentru Ianis Stoica! Românul a şutat puţin peste poartă

Min. 55: Benfica – Estrela Amadora 2-0! Pavlidis a făcut “dubla”! Atacantul lui Mourinho a executat în forţă penalty-ul. Mingea a lovit transversala înainte de a intra în poartă

Min. 52: Penalty pentru Benfica! Sidny Lopes Cabral a fost călcat în careu

Pauză

Min. 42: Benfica – Estrela Amadora 1-0! Pavlidis a deschis scorul cu o lovitură de cap, după un corner

Min. 8: Ocazie uriaşă pentru Benfica! Singur cu goalkeeper-ul Estrelei, Aursnes a şutat puţin pe lângă poartă

Min. 2: Echipa lui Ianis Stoica putea deschide scorul! Antonetti, aproape de gol după o gafă a lui Otamendi

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Benfica (4-2-3-1): Trubin – Banjaqui, Otamendi, Silva, Dahl – Aursnes, Barrenechea – Prestiani, Sudakov, Lopes Cabral – Pavlidis Antrenor: Jose Mourinho

Estrela Amadora (4-3-3): Ribeiro – Encada, Bernardo Schappo, Luan Patrick, Otavio – Moustier, Jansson, Moreira – Meireles, Antonetti, Ianis Stoica Antrenor: Luis Silva

VIDEO Arouca – Sporting 1-2

Update: Final de meci la Arouca. Sporting s-a impus cu 2-1 în fața formației clasate pe locul 15.

Min. 90+6: Luis Suarez dă lovitura la ultima fază prin Luis Suarez, care îl învinge cu o lovitură de cap pe De Arrubarrena după o pasă de la Geny Catamo.

Min. 48: Arouca restabilește egalitatea grație lui Ivan Barbero, care îl învinge pe Rui Silva cu un șut în vinclu.

Update: A început partea a doua de pe Estádio Municipal de Arouca.

Update: Pauză pe stadionul celor de la Arouca. Sporting conduce după primele 45 de minute cu 1-0.

Min. 35: Sporting Lisabona deschide scorul prin Luis Suarez, care deschide scorul cu un șut puternic.

Update: A început partida de pe terenul celor de la Arouca.

Update: Echipele de start:

Arouca (4-2-3-1): De Arruabarrena – Tiago Esgaio, Rocha, Sanchez, Fontan – Van Ee, Fukui – Trezza, Lee, Djouahra – Barbero

Sporting (4-2-3-1): Silva – Fresneda, Inacio, Matheus Reis, Araujo – Simoes, Hjulmand – Catamo, Trincao, Guilherme – Suarez

Sporting vine după o victorie de senzaţie, 2-1, cu campioana Europei, PSG, în Liga Campionilor. Etapa trecută, Sporting s-a impus fără drept de apel, cu 3-0, în meciul de acasă cu Casa Pia.

Anterior, Sporting a făcut un egal surprinzător, 1-1, în deplasare, cu Gil Vicente. Gazdele au egalat in extremis, în minutul 87, prin Carlos Eduardo, după ce columbianul Luis Suarez deschisese scorul, în minutul 45.

Rezultatele din etapa 19 din Liga Portugal

Vineri, 23 ianuarie

  • Casa Pia – AFS 3-3

Sâmbătă, 24 ianuarie

  • 17:30: Moreirense – Santa Clara
  • 20:00: Arouca – Sporting
  • 22:30: Estoril – Vitoria Guimaraes

Duminică, 25 ianuarie

  • 17:30: Nacional – Rio Ave
  • 20:00: Benfica – Estrela Amadora
  • 20:00: Famalicao – Tondela
  • 22:30: Braga – Alverca

Luni, 26 ianuarie

  • 22:15: FC Porto – Gil Vicente
1 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. "Sunt deciziile antrenorului" 2 Chivu și Inter, "ignorați" de Allegri după Roma – Milan 1-1. "Rossonerii" au pierdut teren în lupta la titlu 3 Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis". Ce măsură radicală a anunțat 4 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe 5 Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj 6 Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: "I-aș prinde și i-aș urechea puțin"
