Antonio Conte, OUT de la Napoli. Cine îi va lua locul

Napoli a anunţat oficial joi plecarea, după două sezoane, a antrenorului Antonio Conte, care ar urma să fie înlocuit de Massimiliano Allegri, demis de AC Milan, informează AFP.

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“Napoli anunţă că a reziliat, de comun acord şi de manieră anticipată, contractele de muncă ale antrenorului său Antonio Conte şi ale staffului său”, a indicat clubul într-un comunicat.

Antonio Conte, OUT de la Napoli

“Antrenorului şi staffului său le mulţumim pentru munca excelentă depusă şi le urăm mult succes în viitor şi pentru provocările profesionale pe care decid să le asume. Mulţumim, Mister!”, se încheie textul.

Sub conducerea lui Antonio Conte, Napoli a câştigat titlul de campioană a Italiei în 2025, al patrulea din istoria sa, a terminat pe locul doi în Serie A în acest sezon şi a câştigat ultima Supercupă a Italiei, dar a eşuat în actuala stagiune în faza grupei Ligii Campionilor.

Conform presei italiene, Conte ar urma să fie noul selecţioner al Italiei, naţională care a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv.