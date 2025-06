Sporting vrea să dea lovitura cu transferul lui Viktor Gyokeres. Conducerea a făcut anunțul - Antena Sport

Viktor Gyokeres este printre cei mai căutați jucători din această perioadă de mercato. Chiar dacă inițial se vehicula că suma unei posibile mutări era de aproximativ 60 de milioane de euro, conducerea lui Sporting a anunțat că jucătorul va pleca de la echipă doar în cazul unei oferte mai bune.

Gyokeres a făcut spectacol în tricoul lui Sporting. În sezonul recent încheiat din Liga Portugal, care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY, atacantul suedez a marcat de 39 de ori în 33 de partide. De asemenea, acesta a înscris alte 15 goluri, în Champions League, Cupa Portugaliei și Cupa Ligii Portugaliei.

Președintele lui Sporting a anunțat condițiile în care poate pleca Viktor Gyokeres

Având în vedere speculațiile din presa internațională, președintele lui Sporting a vorbit despre un posibil transfer al lui Viktor Gyokeres.

Oficialul a spus că Sporting este dispusă să negocieze sub clauza de reziliere a atacantului, de 100 de milioane de euro, însă a asigurat că nu va fi de acord cu orice ofertă în zona a 70 de milioane de euro.

“S-a convenit că Sporting nu va cere valoarea clauzei de reziliere (n.r. de 100 de milioane de euro) la sfârșitul sezonului următor, mai ales pentru că Viktor urma să împlinească 27 de ani. Știam deja că visul lui Viktor este să meargă la un club unde să poată lupta pentru Liga Campionilor și avem bun-simț. Am garantat că nu vom cere 100 de milioane. Agentul a dorit să ancoreze plecarea într-o sumă concretă, a vorbit despre 60 de milioane, 70 de milioane… Iar eu am spus: „nu are rost să stabilim o sumă pentru că nu știu ce se va întâmpla într-un an, dacă se accidentează”.