Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro - Antena Sport

Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro

Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro

Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 21:19

Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro

Cole Palmer și Enzo Fernandez / Profimedia

Paris Saint Germain nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, dar gruparea din Hexagon pregătește o super-mutare care necesită și o investiție pe măsură: 100 de milioane de euro.

Presa din Spania anunță că gruparea antrenată de Luis Enrique l-a pus în capul listei pe Enzo Fernandez, fotbalist care este legitimat în prezent la Chelsea.

Enzo Fernandez, lovitura pregătită de PSG pe piața transferurilor

Luis Enrique nu pare să ia în calcul plecarea de la Paris Saint Germain prea curând, având în vedere faptul că a solicitat conducerii transferul unui jucător important din Premier League.

Potrivit Mundo Deportivo, Enzo Fernandez se află pe lista tehnicianului spaniol, iar mutarea i-ar putea costa pe parizienii nu mai puțin de 100 de milioane de euro.

Adus de la Benfica în schimbul a 121 de milioane de euro, argentinianul ia în calcul plecarea de pe Stamford Bridge, după ce Enzo Maresca a plecat de pe banca londonezilor. Informația a fost publicată și de L’Equipe.

  • 145 de meciuri, 24 de goluri și 26 de assist-uri sunt cifrele sale la Chelsea
  • 85 de milioane de euro este cota de piață a lui Enzo Fernandez

 

