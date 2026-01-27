E oficial! Lovitura pe care PSG i-a dat-o Barcelonei în plin mercato! Jucătorul transferat - Antena Sport

Dro Fernandez, tânărul mijlocaş ofensiv al Barcelonei, a semnat un contract pe patru ani, valabil până în 2030, cu Paris Saint-Germain, o adevărată lovitură primită de catalani.

În vârstă de 18 ani, Dro Fernandez este un produs al academiei clubului FC Barcelona, La Masia. El a jucat cinci meciuri la prima echipă “blaugrana”, totalizând puţin sub 150 de minute (în La Liga şi un meci în Liga Campionilor) în acest sezon, disputând totodată câteva partide pentru echipa de rezerve a Barcelonei.

Dro Fernandez a semnat cu PSG

Dro Fernandez este prima achiziţie făcută de PSG în actuala perioadă de transferuri, care se va încheia săptămâna viitoare.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, PSG a plătit pentru mijlocaş 8.2 milioane de euro. Potrivit mai multor observatori, Dro Fernandez se pliază perfect stilului de joc solicitat de Luis Enrique, cu care împarte acelaşi agent.

Dro Fernández commits to Paris Saint-Germain until 2030. ✍️

The 18-year-old Spanish midfielder, who will wear number 27, has signed a contract with the Rouge & Bleu until 2030. ❤️💙

🔗 https://t.co/rUCeOQVuQu pic.twitter.com/pkxIOhxucZ

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 26, 2026