E oficial! Lovitura pe care PSG i-a dat-o Barcelonei în plin mercato! Jucătorul transferat - Antena Sport

Fotbal | Ligue 1 | E oficial! Lovitura pe care PSG i-a dat-o Barcelonei în plin mercato! Jucătorul transferat

E oficial! Lovitura pe care PSG i-a dat-o Barcelonei în plin mercato! Jucătorul transferat

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 9:10

E oficial! Lovitura pe care PSG i-a dat-o Barcelonei în plin mercato! Jucătorul transferat

Luis Enrique şi Nasser Al-Khelaifi - Profimedia Images

Dro Fernandez, tânărul mijlocaş ofensiv al Barcelonei, a semnat un contract pe patru ani, valabil până în 2030, cu Paris Saint-Germain, o adevărată lovitură primită de catalani.

În vârstă de 18 ani, Dro Fernandez este un produs al academiei clubului FC Barcelona, La Masia. El a jucat cinci meciuri la prima echipă “blaugrana”, totalizând puţin sub 150 de minute (în La Liga şi un meci în Liga Campionilor) în acest sezon, disputând totodată câteva partide pentru echipa de rezerve a Barcelonei.

Dro Fernandez a semnat cu PSG

Dro Fernandez este prima achiziţie făcută de PSG în actuala perioadă de transferuri, care se va încheia săptămâna viitoare.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, PSG a plătit pentru mijlocaş 8.2 milioane de euro. Potrivit mai multor observatori, Dro Fernandez se pliază perfect stilului de joc solicitat de Luis Enrique, cu care împarte acelaşi agent.

Această mutare riscă să afecteze relaţiile dintre cele două cluburi, în condiţiile în care preşedintele clubului catalan, Joan Laporta, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de plecarea lui Dro Fernandez la PSG, afirmând că este o situaţie “neplăcută”.

