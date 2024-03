Ladislau Boloni și-a distrus jucătorii după o nouă înfrângere umilitoare la Metz: „Amatori!” - Antena Sport

Reclamă

Ladislau Boloni și-a acuzat jucătorii și i-a numit „amatori”, pentru modul în care au tratat partida cu echipa din principat.

„Rezultatul? Nu știu exact ce să spun. Am pierdut meciul în primele minute, ar fi trebuit să conducem cu 2-0! Am avut multe ocazii, un Metz curajos, dar după, a fost o lipsă de responsabilitate în apărare, o lipsă de curaj, de comunicare! Amatori!

Sigur, AS Monaco a fost o echipă mult mai puternică, mult mai rapidă, asta este sigur! Au știut cum să profite de aceste avantaje și să câștige meciul în doar 15 minute. În a doua repriză am arătat mai bine, am marcat de 2 goluri. Mai apoi în capul cuiva a fost confuzie, și a fost 2-5! Nu poți face așa ceva!”, a spus Ladislau Boloni, citat de madeinfoot.ouest-france.fr.

Ce salariu are Ladislau Boloni la Metz

Jurnaliștii din Franța au aflat ce salariu are Ladislau Boloni la Metz. Tehnicianul român câștigă o sumă mare la formația din Ligue 1.

Totodată, francezii au realizat și un top al celor mai bine plătiți tehnicieni, iar românul se poate lăuda cu o poziție în acest clasament.

Potrivit informațiilor oferite de publicația franceză L’Equipe, salariile tuturor antrenorilor din Ligue 1 au fost dezvăluite. În dreptul lui Ladislau Boloni apare cifra de 70.000 de euro pe lună, acest lucru punându-l pe poziția a 10-a, în topul celor mai bine plătiți tehnicieni din campionatul Franței. Prima poziție este ocupată, în mod categoric, de Luis Enrique, antrenorul celor de la PSG. Acesta încasează, pe lună, suma de 923.500 de euro. Iată ce salarii au antrenorii din Ligue 1: 1. Luis Enrique (PSG) – 923.500 euro

2. Adi Huetter (AS Monaco) – 250.000

3. Patrick Vieira (RC Strasbourg) – 220.000

4. Paulo Fonseca (Lille OSC) – 220.000

5. Julien Stéphan (Rennes) – 180.000

6. Jean-Louis Gasset (Olympique Marseille) – 150.000

7. Franck Haise (Racing Lens) – 150.000

8. Antoine Kombouaré (FC Nantes) – 100.000

9. Pierre Sage (Olympique Lyon) – 80.000

10. Ladislau Boloni (FC Metz) – 70.000

11. Francesco Farioli (OGC Nice) – 70.000

12. Eric Roy (Brest) – 70.000

13. Will Still (Stade Reims) – 70.000

14. Regis Le Bris (FC Lorient) – 60.000

15. Luka Elsner (Le Havre) – 50.000

16. Pascal Gastien (Clermont) – 40.000

17. Michel Der Zakarian (Montpellier) – 30.000

18. Carles Martinez Novell (FC Toulouse) – 20.000

