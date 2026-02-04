Fratele lui Malcom Edjouma a dat lovitura! A fost cumpărat cu 5 milioane de euro şi va juca la o multiplă campioană - Antena Sport

Închide meniul
Fratele lui Malcom Edjouma a dat lovitura! A fost cumpărat cu 5 milioane de euro şi va juca la o multiplă campioană

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 11:33

Malcom Edjouma / Profimedia

Noah Edjouma, fratele lui Malcom Edjouma, fostul jucător de la FCSB, a fost transferat de Lille pentru suma de 5 milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, internaţionalul francez de 21 de ani a semnat un contract valabil 4 ani şi jumătate.

După ce a evoluat în ultimii doi ani la Toulouse, Noah Edjouma a devenit rapid unul dintre cei mai interesanţi tineri jucători ai clubului, lucru care a dus la interesul lui Lille, de cinci ori campioană în Franţa, care a decis să ofere cele 5 milioane de euro pentru aducerea fratelui fostului jucător de la FCSB.

Noah Edjouma a semnat cu Lille

“Prin transferul lui Noah Edjouma, LOSC a dobândit un tânăr talent renumit pentru viteza, creativitatea, capacitatea de a crea ocazii cu mingea la picioare și abilitățile sale în jocul unu-la-unu. Îl primim astăzi la Dogues și îi urăm același succes ca ultimului „Pitchoun” care a înflorit în Nord, Bafode Diakite. Bine ai venit, Noah”, a anunţat Lille, pe site-ul oficial.

În acest sezon, Noah Edjouma a evoluat în 13 partide pentru Toulouse în toate competiţiile. De asemenea, el a fost la Campionatul European U21 de anul trecut alături de naţionala de tineret a Franţei.

Lille, noua echipă a lui Noah Edjouma, se află pe locul 5 în Ligue 1 după 20 de etape, cu 31 de puncte. Echipa s-a calificat şi în play-off-ul Europa League, acolo unde va lupta cu Steaua Roşie Belgrad pentru un loc în optimile de finală ale competiţiei.

Malcom Edjouma, cel care s-a despărţit de FCSB iarna aceasta şi a semnat cu Qingdao Hainiu din China, a reacţionat şi el după transferul fratelui său în Ligue 1. “Mândru”, a scris fostul fotbalist al roş-albaştrilor, pe contul său de Instagram.

