Fratele lui Malcom Edjouma a dat lovitura! A fost cumpărat cu 5 milioane de euro şi va juca la o multiplă campioană - Antena Sport

Noah Edjouma, fratele lui Malcom Edjouma, fostul jucător de la FCSB, a fost transferat de Lille pentru suma de 5 milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, internaţionalul francez de 21 de ani a semnat un contract valabil 4 ani şi jumătate.

După ce a evoluat în ultimii doi ani la Toulouse, Noah Edjouma a devenit rapid unul dintre cei mai interesanţi tineri jucători ai clubului, lucru care a dus la interesul lui Lille, de cinci ori campioană în Franţa, care a decis să ofere cele 5 milioane de euro pentru aducerea fratelui fostului jucător de la FCSB.

Noah Edjouma a semnat cu Lille

“Prin transferul lui Noah Edjouma, LOSC a dobândit un tânăr talent renumit pentru viteza, creativitatea, capacitatea de a crea ocazii cu mingea la picioare și abilitățile sale în jocul unu-la-unu. Îl primim astăzi la Dogues și îi urăm același succes ca ultimului „Pitchoun” care a înflorit în Nord, Bafode Diakite. Bine ai venit, Noah”, a anunţat Lille, pe site-ul oficial.

În acest sezon, Noah Edjouma a evoluat în 13 partide pentru Toulouse în toate competiţiile. De asemenea, el a fost la Campionatul European U21 de anul trecut alături de naţionala de tineret a Franţei.

