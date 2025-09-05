Lionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă - Antena Sport

Lionel Messi a reuşit să marcheze două goluri în ultimul său meci internaţional disputat în Argentina. “Pumele” au învins Venezuela, cu 3-0, în preliminariile pentru World Cup 2026.

Pe Estadio Monumental, Messi a deschis scorul după o pasă a lui Julian Alvarez şi a închis tabela cu 10 minute înainte de final, cu un şut perfect cu latul. Starul de 38 de ani a ajuns astfel la 114 goluri pentru selecţionata Argentinei.

Lionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina

Înainte de startul meciului, zecile de mii de fani i-au strigat numele, atunci când jucătorii se aflau la încălzire şi Leo a plâns, fiind vizibil emoţionat. De asemenea, în momentul întonării imnurilor, el s-a aflat alături de copiii săi.

“Au trecut mulţi ani şi ne-am bucurat de fiecare meci. Sunt atât de fericit. Să fie ultimul meu meci în Argentina aici este tot ce am dorit. Am trăit multe lucruri aici. E întotdeauna o plăcere să joc în Argentina, în faţa fanilor noştri”, a spus Messi.