Lionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă - Antena Sport

Lionel Messi a reuşit să marcheze două goluri în ultimul său meci internaţional disputat în Argentina. “Pumele” au învins Venezuela, cu 3-0, în preliminariile pentru World Cup 2026.
Pe Estadio Monumental, Messi a deschis scorul după o pasă a lui Julian Alvarez şi a închis tabela cu 10 minute înainte de final, cu un şut perfect cu latul. Starul de 38 de ani a ajuns astfel la 114 goluri pentru selecţionata Argentinei.
Lionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina
Înainte de startul meciului, zecile de mii de fani i-au strigat numele, atunci când jucătorii se aflau la încălzire şi Leo a plâns, fiind vizibil emoţionat. De asemenea, în momentul întonării imnurilor, el s-a aflat alături de copiii săi.
Everyone was moved by #Messi’s tears during the warm-up.
So what will happen on his retirement night?
I’m not ready for that at all
pic.twitter.com/x9J26vvXwU
— 🕯️ (@trviit) September 4, 2025
“Au trecut mulţi ani şi ne-am bucurat de fiecare meci. Sunt atât de fericit. Să fie ultimul meu meci în Argentina aici este tot ce am dorit. Am trăit multe lucruri aici. E întotdeauna o plăcere să joc în Argentina, în faţa fanilor noştri”, a spus Messi.
Superstarul de la Inter Miami a revenit astfel la echipa națională, după ce a ratat acțiunea precedentă, din cauza unei accidentări. Lionel Messi nu a jucat în meciurile cu Chile și Columbia, din luna iunie.
- CFR Cluj se pregăteşte de un nou transfer, după Kurt Zouma! Anunţul făcut de L’Equipe şi gafa francezilor
- România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu
- Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026
- FCSB pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League! Cât costă abonamentele
- Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România – Canada. Program prelungit pentru transportul în comun