Reacţia lui Max Verstappen după ce a obţinut pole-position-ul în Statele Unite: "Maşina a fost foarte puternică" - Antena Sport

Campionul mondial Max Verstappen s-a declarat foarte mulţumit de modul în care s-a prezentat monopostul lui până acum în Marele Premiu al Statelor Unite. Verstappen a obţinut pole-position-ul în SUA, urmând să plece primul pe grila de start în cursa care va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.

Lando Norris a terminat pe locul 2 calificările, iar colegul lui Norris, Piastri, s-a clasat doar pe 6 în calificările care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Max Verstappen, după pole-position-ul din SUA: “Un rezultat foarte bun”

„(n.r: Max, nu ai apucat să faci ultimul tur, dar nu ai avut nevoie de el. Ai fost impresionant în calificări) Da, cred că maşina a fost foarte puternică în toate sesiunile. Condiţiile pe circuit s-au schimbat. Este foarte cald. De asemenea, vântul bate cu putere.

Primul tur în Q3 a fost un tur bun. Din păcate nu am apucat să fac cel de al doilea tur. Am ieşit târziu de la boxe, dar, din fericire, nu am avut nevoie de acel tur. Un rezultat foarte bun pentru noi.

(n.r: O sâmbătă superbă pentru tine. Explică-ne ce s-a întâmplat cu circuitul, evoluţia lui între calificările de ieri şi cele de astăzi) Vântul astăzi bate mai tare ca ieri, ai vânt din spate, care îţi destabilizează maşina. În special în această zonă, şi din cauza vântului. Având în vedere că ai vânt în spate nu poţi fi la fel de încrezător în maşină pe acea zonă”, a declarat Max Verstappen în interviul pe care David Coulthard i l-a luat imediat după încheierea calificărilor.