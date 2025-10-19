Charles Leclerc, mirat şi el că a prins podiumul în calificări în SUA: "O mare surpriză" - Antena Sport

Charles Leclerc, pilotul lui Ferrari, a reuşit să “smulgă” locul 3 în calificările pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
Charles Leclerc se teme în continuare de McLaren
Charles Leclerc a recunoscut, după calificări, că nu se aştepta să se claseze pe podium, având în vedere cum s-a prezentat maşina Ferrari în acest weekend.
„(n.r: Foarte târziu ai ajuns acolo în faţa grilei. Unde ai găsit resursele pentru acest loc 3?) E o surpriză mare pentru noi, mai ales având în vedere cum a decurs weekend-ul până acum. Am încercat să legăm turul în calificare, am reuşit, dar trebuie să înţelegem această maşină pentru că se schimbă foarte mult performanţa de-a lungul unui weekend.
Am avut o cursă interesantă de sprint azi-dimineaţă, am învăţat suficient de multe şi sper că, în cele din urmă, maşina este cum trebuie.
Maşina noastră e de obicei mai bună în regim de cursă decât în calificări. O să fac tot ce pot să ne luptăm cu cei din faţa noastră, chiar dacă va fi foarte dificil să ne luptăm cu McLaren”, a declarat Charles Leclerc după calificările din Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite.
Max Verstappen va pleca din pole-position în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. În calificări, Lando Norris s-a clasat pe 2. Colegul lui Norris, Piastri, a fost doar pe 6.
