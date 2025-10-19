Charles Leclerc, mirat şi el că a prins podiumul în calificări în SUA: "O mare surpriză" - Antena Sport

Charles Leclerc la interviul de după calificările Marelui Premiu al Statelor Unite / captura AntenaPLAY

Charles Leclerc, pilotul lui Ferrari, a reuşit să “smulgă” locul 3 în calificările pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Charles Leclerc se teme în continuare de McLaren

Charles Leclerc a recunoscut, după calificări, că nu se aştepta să se claseze pe podium, având în vedere cum s-a prezentat maşina Ferrari în acest weekend.

„(n.r: Foarte târziu ai ajuns acolo în faţa grilei. Unde ai găsit resursele pentru acest loc 3?) E o surpriză mare pentru noi, mai ales având în vedere cum a decurs weekend-ul până acum. Am încercat să legăm turul în calificare, am reuşit, dar trebuie să înţelegem această maşină pentru că se schimbă foarte mult performanţa de-a lungul unui weekend.

Am avut o cursă interesantă de sprint azi-dimineaţă, am învăţat suficient de multe şi sper că, în cele din urmă, maşina este cum trebuie.