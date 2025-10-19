Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS - Antena Sport

Lionel Messi a marcat un hat-trick de vis în victoria lui Inter Miami cu Nashville, scor 5-2. Starul argentinian a fost într-o formă de zile mari în meciul din ultima etapă a sezonului.
Pe lângă cele trei goluri, Lionel Messi și-a trecut în cont și o pasă decisivă. În vârstă de 37 de ani, sud-americanul a câștigat și Gheata de Aur din MLS.
Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami
Lionel Messi a deschis scorul în minutul 34, șutând perfect din afara careului. Nashville a reușit să întoarcă scorul și la pauză conducea cu 2-1, după reușitele lui Surridge și Shaffelburg.
LEO MESSI WHAT A RIDICULOUS GOAL !! 🐐🐐🐐🐐
pic.twitter.com/WVvJfXKU2l
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 18, 2025
După pauză, Lionel Messi a ieșit din nou la rampă. Starul argentinian a egalat din penalty în minutul 63, după un henț comis în careu de Najar. Baltasar Rodriguez a marcat pentru 3-1 în minutul 67.
Messi a reușit hat-trick-ul în minutul 87, punctând cu un șut la colțul lung, la care portarul de la Nashville nu a avut nicio șansă. Scorul final a fost stabilit de Segovia în minutul 90+1, din pasa lui starului sud-american.
MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/8UUpchR956
— Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025
Inter Miami a încheiat astfel sezonul pe locul trei din Conferința de Est, calificându-se în play-off, acolo unde se va duela tot cu Nashville.
Lionel Messi a câștigat Gheata de Aur după ce a încheiat stagiunea cu 29 de goluri marcate și 19 pase decisive acordate, în cele 27 de meciuri jucate.
Lionel Messi claims his first domestic Golden Boot outside LaLiga and the ninth of his incredible career ✨ pic.twitter.com/Hovdrq1c6Z
— OneFootball (@OneFootball) October 19, 2025
