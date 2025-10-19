Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 19 octombrie 2025, 10:34

Lionel Messi, la Inter Miami/ Profimedia

Lionel Messi a marcat un hat-trick de vis în victoria lui Inter Miami cu Nashville, scor 5-2. Starul argentinian a fost într-o formă de zile mari în meciul din ultima etapă a sezonului. 

Pe lângă cele trei goluri, Lionel Messi și-a trecut în cont și o pasă decisivă. În vârstă de 37 de ani, sud-americanul a câștigat și Gheata de Aur din MLS. 

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 34, șutând perfect din afara careului. Nashville a reușit să întoarcă scorul și la pauză conducea cu 2-1, după reușitele lui Surridge și Shaffelburg. 

După pauză, Lionel Messi a ieșit din nou la rampă. Starul argentinian a egalat din penalty în minutul 63, după un henț comis în careu de Najar. Baltasar Rodriguez a marcat pentru 3-1 în minutul 67. 

Messi a reușit hat-trick-ul în minutul 87, punctând cu un șut la colțul lung, la care portarul de la Nashville nu a avut nicio șansă. Scorul final a fost stabilit de Segovia în minutul 90+1, din pasa lui starului sud-american. 

Inter Miami a încheiat astfel sezonul pe locul trei din Conferința de Est, calificându-se în play-off, acolo unde se va duela tot cu Nashville.  

Lionel Messi a câștigat Gheata de Aur după ce a încheiat stagiunea cu 29 de goluri marcate și 19 pase decisive acordate, în cele 27 de meciuri jucate. 

