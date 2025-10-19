Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS - Antena Sport

Lionel Messi a marcat un hat-trick de vis în victoria lui Inter Miami cu Nashville, scor 5-2. Starul argentinian a fost într-o formă de zile mari în meciul din ultima etapă a sezonului.

Pe lângă cele trei goluri, Lionel Messi și-a trecut în cont și o pasă decisivă. În vârstă de 37 de ani, sud-americanul a câștigat și Gheata de Aur din MLS.

Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 34, șutând perfect din afara careului. Nashville a reușit să întoarcă scorul și la pauză conducea cu 2-1, după reușitele lui Surridge și Shaffelburg.

LEO MESSI WHAT A RIDICULOUS GOAL !! 🐐🐐🐐🐐

pic.twitter.com/WVvJfXKU2l

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 18, 2025

După pauză, Lionel Messi a ieșit din nou la rampă. Starul argentinian a egalat din penalty în minutul 63, după un henț comis în careu de Najar. Baltasar Rodriguez a marcat pentru 3-1 în minutul 67.