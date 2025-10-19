"Cu Max nu se ştie niciodată" Reacţia lui Lando Norris după ce a terminat pe 2 calificările în SUA! - Antena Sport

Lando Norris a încheiat pe locul 2 calificările din Marele Premiu al Statelor Unite, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa va fi duminică, de la ora 22:00, tot în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Norris şi Piastri au fost implicaţi într-un accident în chiar primul tur al cursei de sprint. Ambii au abandonat, dar maşinile lor au putut fi refăcute pentru calificări. Dacă Norris a terminat pe 2 calificările, colegul lui, Oscar Piastri, a fost doar pe 6.

Avertismentul lui Lando Norris după ce a terminat pe 2, în spatele lui Verstappen, calificările din MP al Statelor Unite

„(n.r: Evident, ştim cu toţii care au fost problemele în sprint. Nu prea ai fost în elementul tău) A fost o încercare, cu adevărat, această sesiune de calificări. Eu am fost confortabil în calificările de sprint, dar astăzi e vântul, care ne-a creat tuturor probleme. Probabil şi noi am strâns tururile rapide ceva mai greu.

La ce s-a întâmplat mă aşteptam să fie mai rău de atât, dar până la urmă calificările s-au încheiat pentru mine cu acest loc doi.

(n.r: Să sperăm că startul de mâine va fi unul curat) Asta este, cu siguranţă, pe lista tuturor. Dar cu Max nu se ştie niciodată, pentru că noi avem un trecut destul de colorat”, a declarat Lando Norris după calificările Marelui Premiu de Formula 1 din SUA.