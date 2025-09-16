Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: "M-am înţeles" - Antena Sport

Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să antreneze din nou în Liga 1. Antrenorul de 54 de ani a dezvăluit că a ajuns la o înţelegere cu Yunnan Yukun, formaţie din prima ligă din China.

Marius Şumudică a transmis că îi va prelua pe chinezi din ianuarie, urmând să semneze un contract valabil pe un sezon. El a transmis, de asemenea, că este dorit şi în Turcia, dar şi în Golf.

Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1

“Şumi” a fost dorit pe banca celor de la Petrolul, în locul lui Liviu Ciobotariu, antrenor care are zilele numărate la Ploieşti. Fostul tehnician de la Rapid a refuzat însă să revină în fotbalul românesc, la mai puţin de jumătate de an după experienţa de pe banca giuleştenilor.

“În momentul ăsta m-am ridicat de la masă. Știi cum e, așa e i se întâmplă lui Șumudică. În momentul de față trebuie să aleg dintre trei cluburi. Discut cu agentul meu și cu avocatul să vădem unde e ce la mai bine. A mai apărut o echipă din Turcia, dar din respect pentru că nu au schimbat antrenorul nu pot spune. Nu mi-au făcut o ofertă oficială, doar m-au sunat și mi-au spus că în două zile îmi vor face o ofertă oficială.

Este echipa din China cu care sunt înțeles, e clar. În ianuarie ar trebui să plec am primit contractul final, mai trebuie doar semnătura mea. Mai este o echipă din Golf unde aș tinde să merg acolo, condițiile sunt wow. Ar fi cea mai bună echipă pe care aș antrenat-o. Din punct de vedere financiar e ceva la care nu mă gândeam. Ar fi cel mai mare salariu al carierei mele, și la Al-Shabab am avut 2 milioane de euro pe an. Acolo în seara asta este întâlnirea finală, se va decide. Voi vedea ce se va întâmpla și încotro o apuc