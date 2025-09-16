Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: "M-am înţeles" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 16 septembrie 2025, 12:11

Marius Şumudică, bucurie la finalul unui meci/ Sport Pictures

Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să antreneze din nou în Liga 1. Antrenorul de 54 de ani a dezvăluit că a ajuns la o înţelegere cu Yunnan Yukun, formaţie din prima ligă din China.

Marius Şumudică a transmis că îi va prelua pe chinezi din ianuarie, urmând să semneze un contract valabil pe un sezon. El a transmis, de asemenea, că este dorit şi în Turcia, dar şi în Golf.

“Şumi” a fost dorit pe banca celor de la Petrolul, în locul lui Liviu Ciobotariu, antrenor care are zilele numărate la Ploieşti. Fostul tehnician de la Rapid a refuzat însă să revină în fotbalul românesc, la mai puţin de jumătate de an după experienţa de pe banca giuleştenilor.

În momentul ăsta m-am ridicat de la masă. Știi cum e, așa e i se întâmplă lui Șumudică. În momentul de față trebuie să aleg dintre trei cluburi. Discut cu agentul meu și cu avocatul să vădem unde e ce la mai bine. A mai apărut o echipă din Turcia, dar din respect pentru că nu au schimbat antrenorul nu pot spune. Nu mi-au făcut o ofertă oficială, doar m-au sunat și mi-au spus că în două zile îmi vor face o ofertă oficială.

Este echipa din China cu care sunt înțeles, e clar. În ianuarie ar trebui să plec am primit contractul final, mai trebuie doar semnătura mea. Mai este o echipă din Golf unde aș tinde să merg acolo, condițiile sunt wow. Ar fi cea mai bună echipă pe care aș antrenat-o. Din punct de vedere financiar e ceva la care nu mă gândeam. Ar fi cel mai mare salariu al carierei mele, și la Al-Shabab am avut 2 milioane de euro pe an. Acolo în seara asta este întâlnirea finală, se va decide. Voi vedea ce se va întâmpla și încotro o apuc

Cu Yunnan Yukun sunt înțeles pe un an (n.r. echipa unde joacă Alexandru Ioniță).

M-au sunat cei de la Petrolul, aseară și azi-dimineață, dar nu se pune problema. Nu vreau să rămân în fotbalul românesc în momentul de față. Am spus-o și când am plecat de la Rapid. Indiferent de club, îmi doresc să plec în străinătate”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Marius Şumudică s-a despărţit de Rapid la finalul lunii mai. Contractul său cu giuleştenii nu a mai fost prelungit, dat fiind faptul că nu a reuşit să califice echipa în cupele europene.

Pe parcursul carierei, Marius Şumudică le-a antrenat, printre altele, pe Astra, Braşov, Vaslui, U Cluj, Al Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Al Raed sau Malatyaspor.

