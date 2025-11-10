Mihai Neşu, reacţie surpriză în conflictul "Steaua - FCSB": "E echipa mea, care mi-a rămas în suflet" - Antena Sport

Mihai Neșu cere “pace” între cele două cluburi care acum au ajuns în instanţă, Steaua şi FCSB, în lupta pentru palmares. ”Îmi doresc pace între suporteri. Avem două echipe la Dinamo, Craiova, Rapid, Timișoara”, spune fostul fotbalist.

Cel mai bun prieten al lui Neşu, George Ogăraru, este un simpatizant declarat al Stelei, cea a Armatei. Neşu evită să facă declaraţii categorice şi spune că ar fi bine ca cele două grupări să ajungă la un consens. “Am mai zis că nu îmi plac conflictele. E o dezbinare când dintr-o echipă se fac două, cum e și la Dinamo, Craiova, Rapid, Timișoara. Nu aduce nimic bun și îmi pare rău pentru această situație. În rest, nu comentez, pentru că am prieteni și la FCSB, și la Steaua Armatei, pe Oprița, pe George Ogăraru, care e printre cei mai buni prieteni ai mei și îi doresc tot binele din lume la academie. FCSB, practic, e clubul de unde am plecat eu în străinătate, deși când am plecat eu se numea Steaua. Nu îmi plac lucrurile care aduc dezbinare, îmi doresc să aducă pace între suporteri, că ei sunt cei mai dezbinați, că lucrurile merg pe făgașul lor normal”, a declarat Neşu pentru iamsport.ro.

Mihai Neşu a vorbit şi despre lipsa de rezultate de la FCSB şi a făcut o declaraţie emoţionantă. El a recunoscut că FCSB este “echipa lui de suflet”.

“Anul trecut părea pe o pantă foarte ascendentă, mai ales după Euro, după parcursul FCSB-ului din Europa League, erau semne foarte bune. Acum pare un pic în regres, dar ăsta e nivelul, ce să facem? Eu am încredere mereu, chiar și în naționala României, tot timpul nădăjduiesc să obțină rezultatele cele mai bune și FCSB-ul e echipa mea, care mi-a rămas în suflet și sper și ei să-și revină și în campionat și să facă o figură cât mai bună și în Europa League”, a mai spus Neşu.