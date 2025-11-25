Greșeala care aruncă în aer finalul sezonului de Formula 1 - Antena Sport

1. Sunt trei piloți, nu doi, în luptă pentru titlu,

2. Doi dintre ei sunt colegi de echipă.

Sunt câteva scenarii interesante

Un scenariu interesant ar fi, de pildă, dacă Max Verstappen va obține o victorie în cursa clasică din Qatar și un loc opt la sprint. La fel, să zicem că Piastri va obține locul secund în cursa clasică și victorie la sprint. Norris ar lua, în acest scenariu, doar un loc zece în cursa clasică și ar abandona la cea de sprint. În acest caz, Max și Oscar ar avea ambii 392 puncte, iar Lando 391. Max ar ajunge și el la șapte victorii, câte au și ceilalți doi. Ce finală am avea în acest caz la Abu Dhabi!

Vi se pare o variantă greu de îndeplinit? Cu siguranță este. V-ați fi gândit însă, înaintea cursei din Las Vegas, că ambele monoposturi McLaren vor fi descalificate din cauza unei neglijențe a echipei? Sau cine ar fi crezut, după Marele Premiu al Ungariei, de la începutul lunii august, ca Max Verstappen ar putea avea șanse la titlul mondial? Vă reamintesc, în acel moment clasamentul piloților arăta astfel: 1. Piastri – 284 puncte, 2. Lando Norris – 275 puncte, 3. Max Verstappen – 187 puncte, 4. George Russell – 172 puncte. Așadar, în acel moment, Verstappen era mult mai aproape de ocupantul poziției a patra (la 15 puncte) decât de cel de pe poziția secundă, care pe-atunci era Norris (la 88 de puncte).

Norris poate pune accentul pe limitarea daunelor: să nu riște neapărat victorii, ci să se mulțumească cu adunarea punctelor. În același timp, să aștepte greșeli din partea lui Verstappen și Piastri, care sunt nevoiți să riște.

Pentru Lando, un abandon în cursa clasică din Qatar ar însemna, în mare măsură, pierderea avantajului pe care îl deține, căci cele mai mari șanse la victorie pe acest traseu le au McLaren și Red Bull. Nu e un traseu care să avantajeze mașinile Mercedes și, deși Leclerc a obținut un loc secund anul trecut, nici pe cele Ferrari.

În ce situație va fi Piastri?

O altă situație interesantă ar fi dacă Piastri, la startul ultimului Grand Prix din sezon, cel din Abu Dhabi, ar păstra în continuare șanse matematice la titlu. Dacă Oscar nu ar mai avea șanse, probabil că ar accepta să-și ajute colegul la atingerea obiectivului. Dar dacă ar avea, e clar că nu există posibilitatea de a-l subordona echipei. În același timp, dacă piloții McLaren se vor lupta între ei, Yuki Tsunoda este 100% subordonat lui Verstappen. Niponul rulează pentru a-i oferi olandezului, mai ales în Marile Premii care au și curse de sprint, date importante pentru setarea monopostului.

E important sprijinul unui coechipier într-o luptă ”care pe care”? Amintiți-vă de cursa din 2021 de la Abu Dhabi! Atunci, Sergio Perez l-a ținut destul de mult timp pe Hamilton în spate, permițându-i lui Max Verstappen să se apropie de liderul cursei.