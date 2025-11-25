Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter - Milan 0-1 - Antena Sport

Christian Vieri, atacantul uriaş care a evoluat printre altele pentru Inter şi Milan, a analizat meciul dintre cele două de pe Meazza, încheiat cu victoria echipei lui Max Allegri, cu 1-0.

Bobo Vieri, cu 142 de goluri marcate în Serie A, a venit cu un sfat pentru Cristi Chivu: Inter trebuie să marcheze mai mult! Asta în contextul în care nerazzurrii au cel mai bun atac din campionat (26 de goluri).

Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter – Milan 0-1

“Poate că ar trebui să joace mai puţin frumos şi să marcheze câteva goluri în plus. Am crezut că Chivu îl va scoate pe Thuram pentru că nu mai fusese titular de două luni, dar a fost o decizie a lui Chivu”, a spus Vieri, citat de DAZN.

Inter a ajuns la patru înfrângeri în primele 12 etape, iar eşecul cu rivala Milan din Derby della Madonnina a adus-o de pe primul loc până pe poziţia a patra.

Mai mult, echipa lui Cristi Chivu a pierdut cele trei meciuri disputate cu echipele mari ale campionatului, 3-4 cu Juventus, 1-3 cu Napoli şi 0-1 cu Milan.