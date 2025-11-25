Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter - Milan 0-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter – Milan 0-1

Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter – Milan 0-1

Publicat: 25 noiembrie 2025, 8:27

Comentarii
Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter – Milan 0-1

Christian Vieri se pregăteşte pentru un interviu - Profimedia Images

Christian Vieri, atacantul uriaş care a evoluat printre altele pentru Inter şi Milan, a analizat meciul dintre cele două de pe Meazza, încheiat cu victoria echipei lui Max Allegri, cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bobo Vieri, cu 142 de goluri marcate în Serie A, a venit cu un sfat pentru Cristi Chivu: Inter trebuie să marcheze mai mult! Asta în contextul în care nerazzurrii au cel mai bun atac din campionat (26 de goluri).

Bobo Vieri, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Inter – Milan 0-1

“Poate că ar trebui să joace mai puţin frumos şi să marcheze câteva goluri în plus. Am crezut că Chivu îl va scoate pe Thuram pentru că nu mai fusese titular de două luni, dar a fost o decizie a lui Chivu”, a spus Vieri, citat de DAZN.

Inter a ajuns la patru înfrângeri în primele 12 etape, iar eşecul cu rivala Milan din Derby della Madonnina a adus-o de pe primul loc până pe poziţia a patra.

Mai mult, echipa lui Cristi Chivu a pierdut cele trei meciuri disputate cu echipele mari ale campionatului, 3-4 cu Juventus, 1-3 cu Napoli şi 0-1 cu Milan.

Reclamă
Reclamă

În Champions League, lucrurile stau mult mai bine pentru echipa românului. Inter e pe locul 3, cu maximum de puncte după primele patru etape disputate în grupa principală. Greul însă acum începe: Inter va evolua la Madrid, cu Atletico, miercuri, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
Fanatik.ro
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
11:23
Mick Schumacher, în Indycar
11:22
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
10:58
“Îmi place asta” Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane
10:56
Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!
9:59
Basarab Panduru, dezvăluire despre relaţia Louis Munteanu – Daniel Pancu: “Nu cred că merge să te joci…”
9:36
Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 5 EXCLUSIVClubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura 6 Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor