Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova: "Deranjez de multe ori, dar nu sunt arogant" - Antena Sport

Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova. Antrenorul a subliniat faptul că nu se gândeşte la o plecare de la echipă, ci este concentrat pe deplin pentru duelul “de foc” din următoarea etapă, cu Rapid.

După remiza cu Metaloglobus din etapa trecută, au apărut zvonuri conform cărora Mirel Rădoi ar fi fost decis să-şi dea demisia după partida cu Sănătatea Cluj. Oltenii s-au impus cu 4-1 în duelul cu formaţia din Liga a 3-a, din prima etapă a grupelor Cupei României.

La conferinţa de presă de după meci, Mirel Rădoi a clarificat faptul că nu se gândeşte la o plecare, ci este cu gândul doar la meciul cu Rapid. Antrenorul a transmis şi ce relaţie are cu jucătorii săi, mărturisind că îşi asumă fiecare decizie luată.

De asemenea, Rădoi a declarat că simte că este susţinut de către conducătorii echipei, după ce oltenii au înregistrat doar două victorii în ultimele opt meciuri, disputate în toate competiţiile.

“Am auzit acum că au fost zvonuri. Nu pot să confirm sau să infirm. Cine dă veștile astea trebuie să-și asume. Nu mă gândesc la așa ceva. Contează ce vom face de mâine dimineață pentru meciul de duminică.