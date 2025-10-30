Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova: "Deranjez de multe ori, dar nu sunt arogant" - Antena Sport

Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova. Antrenorul a subliniat faptul că nu se gândeşte la o plecare de la echipă, ci este concentrat pe deplin pentru duelul “de foc” din următoarea etapă, cu Rapid.
După remiza cu Metaloglobus din etapa trecută, au apărut zvonuri conform cărora Mirel Rădoi ar fi fost decis să-şi dea demisia după partida cu Sănătatea Cluj. Oltenii s-au impus cu 4-1 în duelul cu formaţia din Liga a 3-a, din prima etapă a grupelor Cupei României.
Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova
La conferinţa de presă de după meci, Mirel Rădoi a clarificat faptul că nu se gândeşte la o plecare, ci este cu gândul doar la meciul cu Rapid. Antrenorul a transmis şi ce relaţie are cu jucătorii săi, mărturisind că îşi asumă fiecare decizie luată.
De asemenea, Rădoi a declarat că simte că este susţinut de către conducătorii echipei, după ce oltenii au înregistrat doar două victorii în ultimele opt meciuri, disputate în toate competiţiile.
“Am auzit acum că au fost zvonuri. Nu pot să confirm sau să infirm. Cine dă veștile astea trebuie să-și asume. Nu mă gândesc la așa ceva. Contează ce vom face de mâine dimineață pentru meciul de duminică.
Îmi asum tot ce spun, chiar dacă de multe ori greșesc. Fiecare e dispus la greșeală, dar dacă nu ar exista și astfel de probleme nu am putea face diferența între bine și rău. Eu sunt și prietenul, și fratele mai mare și tatăl jucătorilor.
De multe ori trebuie să mai ridici și tonul, e normal asta. Dacă eu am puterea să fac o greșeală public, mi-o asum și îmi cer scuze în vestiar. Sunt sigur de poziția mea, pentru că sunt în fața voastră. Eu și cu acționarii avem puterea de a ne spune în față tot ceea ce dorim.
Simt că sunt susținut! Suntem într-o poziție bună, zic eu. În ultimele patru partide nu am pierdut. Da, puteam avea încă două puncte după meciul cu Metaloglobus, dar nimeni nu poate contesta evoluția. Nu s-a văzut lipsă de atitudine, a fost lipsă de șansă. Mingea s-a dus în bară, pe lângă.
Prin felul meu de a spune lucrurilor pe nume deranjez de multe ori. Nu sunt arogant, chiar dacă poate par. Dacă simt nevoia să clarific anumite lucruri, o voi face. La mine au vorbit rezultatele. Dacă nu-i convine cuiva ceva, să se uite la rezultatele din ultimii ani”, a declarat Mirel Rădoi, după Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4.
- Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
- Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”
- Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens”
- “Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României
- Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă”