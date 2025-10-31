AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie

Publicat: 31 octombrie 2025, 17:39

Edi Iordănescu, pe banca Legiei Varșovia / Profimedia Images

Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie sunt pe as.ro, de la demisia lui Edi Iordănescu de la Legia, la salariul uriaş încasat de Lionel Messi, la Inter Miami.

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie

1. Edi Iordănescu e OUT

Edi Iordănescu şi-a dat demisia de la Legia, după eliminarea din Cupa Poloniei. “Să se ducă la CSA Steaua!”, s-a amuzat Gigi Becali pe seama fostului său antrenor.

2. Boicotul lui Becali

Gigi Becali e nemulţumit de programul din Cupa României şi e pregătit să boicoteze competiţia. “Trimit copii de 15 ani”, susţine patronul de la FCSB.

3. Salariu de faraon

Tot de pe as.ro, afli care este salariul uriaş al lui Lionel Messi la Inter Miami. Luis Suarez câştigă doar 1.5 milioane de dolari pe an.

4. Finală pe Arena Naţională

Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeabaAdina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
Arena Naţională ar putea avea parte de încă un meci european uriaş! FRF a depus candidatura pentru finalele din 2028 şi 2029 ale Europa League.

5. Verdictul lui Xabi

Xabi Alonso a vorbit din nou despre scandalul provocat de Vinicius după El Clasico. “La antrenament, Vini a vorbit din inimă, am fost mulţumit”, a dezvăluit antrenorul lui Real Madrid.

1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: "Să îşi vadă fiecare de treaba ei!" 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: "Mulţumită lui". A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: "Poate ar fi bine…" 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
