AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie sunt pe as.ro, de la demisia lui Edi Iordănescu de la Legia, la salariul uriaş încasat de Lionel Messi, la Inter Miami.
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
1. Edi Iordănescu e OUT
Edi Iordănescu şi-a dat demisia de la Legia, după eliminarea din Cupa Poloniei. “Să se ducă la CSA Steaua!”, s-a amuzat Gigi Becali pe seama fostului său antrenor.
2. Boicotul lui Becali
Gigi Becali e nemulţumit de programul din Cupa României şi e pregătit să boicoteze competiţia. “Trimit copii de 15 ani”, susţine patronul de la FCSB.
3. Salariu de faraon
Tot de pe as.ro, afli care este salariul uriaş al lui Lionel Messi la Inter Miami. Luis Suarez câştigă doar 1.5 milioane de dolari pe an.
4. Finală pe Arena Naţională
Arena Naţională ar putea avea parte de încă un meci european uriaş! FRF a depus candidatura pentru finalele din 2028 şi 2029 ale Europa League.
5. Verdictul lui Xabi
Xabi Alonso a vorbit din nou despre scandalul provocat de Vinicius după El Clasico. “La antrenament, Vini a vorbit din inimă, am fost mulţumit”, a dezvăluit antrenorul lui Real Madrid.
