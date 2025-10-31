AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie sunt pe as.ro, de la demisia lui Edi Iordănescu de la Legia, la salariul uriaş încasat de Lionel Messi, la Inter Miami.

1. Edi Iordănescu e OUT

Edi Iordănescu şi-a dat demisia de la Legia, după eliminarea din Cupa Poloniei. “Să se ducă la CSA Steaua!”, s-a amuzat Gigi Becali pe seama fostului său antrenor.

2. Boicotul lui Becali

Gigi Becali e nemulţumit de programul din Cupa României şi e pregătit să boicoteze competiţia. “Trimit copii de 15 ani”, susţine patronul de la FCSB.