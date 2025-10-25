Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei - Antena Sport

Sabrina Voinea era una dintre favoritele de la sol, la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia, dar a terminat pe locul 4, după ce a primit nota 13.466. Cealaltă româncă prezentă în finală, Denisa Golgotă, a terminat pe 7.
Dezamăgirea ei a fost cu atât mai mare cu cât ea a avut aceeaşi notă cu Abigail Martin (locul 3), care a avut însă notă mai mare la execuţie şi a prins bronzul. După exerciţiu, Sarbina aştepta rezultatul alături de mama sa.
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4
În momentul în care a văzut pe ce loc intermediar se află, Sabrina s-a uitat spre mama ei şi a exclamat: “Pe 4? De ce?“, s-a putut citi pe buzele gimnastei noastre.
Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
Sabrina Voinea, locul 7 la bârnă
Tot sâmbătă, Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7 la bârnă, după ce a căzut de pe aparat (12.533).
La CM din Indonezia, aflat la ediţia a 53-a, România a fost reprezentată doar în competiţia feminină, însă Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu nu au trecut de calificări.
România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.
Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.
