Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: "Poate ar fi bine..." - Antena Sport

Imaginile cu soţia lui Laurențiu Popescu plângând în tribune, în momentul în care Stevanovic a marcat în propria poartă, au emoţionat pe toată lumea. Printre ei s-a numărat şi Florin Gardoș, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere fanilor să fie mai atenţi atunci când critică un fotbalist.

„Poate ar fi bine ca data viitoare când aruncăm o înjurătură pe net să nu uităm că, în spatele acestor fotbaliști, sunt oameni care de obicei nu se văd, dar care suferă”, a fost mesajul postat de Florin Gardoș pe Facebook. Totuşi de ce astă încărcătură emoţională pentru soţia lui Laurențiu Popescu? Portarul s-a accidentat sezonul trecut, iar locul de titular a fost preluat de Isenko. Goalkeeperul ucrainean a devenit titular, iar Laurențiu Popescu s-a văzut nevoit să lupte din nou să prindă primu 11.

Alexandra a explicat de ce a plâns

La finalul partidei, portarul oltenilor a venit să-şi consoleze iubita. “Ştiu că a plâns, mi-a spus acum”, a declarat Laurenţiu Popescu. Alexandra a povestit ce a dus-o la lacrimi. Fără să dea multe detalii, ea a spus că traversează şi o perioadă grea. “Eu nu am ştiut că a fost autogol… Chiar şi aşa, e deranjat să-şi vezi soţul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câştigat”, a spus emoţionată soţia lui Laurenţiu Popescu.