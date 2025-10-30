Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: "Poate ar fi bine..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…”

Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…”

Radu Constantin Publicat: 30 octombrie 2025, 16:53

Comentarii
Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: Poate ar fi bine…

Florin Gardoș / Captură AS.ro

Imaginile cu soţia lui Laurențiu Popescu plângând în tribune, în momentul în care Stevanovic a marcat în propria poartă, au emoţionat pe toată lumea. Printre ei s-a numărat şi Florin Gardoș, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere fanilor să fie mai atenţi atunci când critică un fotbalist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Poate ar fi bine ca data viitoare când aruncăm o înjurătură pe net să nu uităm că, în spatele acestor fotbaliști, sunt oameni care de obicei nu se văd, dar care suferă”, a fost mesajul postat de Florin Gardoș pe Facebook. Totuşi de ce astă încărcătură emoţională pentru soţia lui Laurențiu Popescu? Portarul s-a accidentat sezonul trecut, iar locul de titular a fost preluat de Isenko. Goalkeeperul ucrainean a devenit titular, iar Laurențiu Popescu s-a văzut nevoit să lupte din nou să prindă primu 11.

Laurentiu Popescu sotie

Alexandra a explicat de ce a plâns

La finalul partidei, portarul oltenilor a venit să-şi consoleze iubita. “Ştiu că a plâns, mi-a spus acum”, a declarat Laurenţiu Popescu. Alexandra a povestit ce a dus-o la lacrimi. Fără să dea multe detalii, ea a spus că traversează şi o perioadă grea. “Eu nu am ştiut că a fost autogol… Chiar şi aşa, e deranjat să-şi vezi soţul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câştigat”, a spus emoţionată soţia lui Laurenţiu Popescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Observator
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
Fanatik.ro
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
16:40
Victor Pițurcă, verdict sumbru pentru Louis Munteanu: „Să plece! A regresat”
16:25
Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a “distrus”: “Un circ. Avem patroni care fac primul 11”
16:22
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!”
15:50
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB”
15:37
“Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani
15:23
“CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”