Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: "Să îşi vadă fiecare de treaba ei!" - Antena Sport

Larisa Iordache a oferit o primă reaacţie în scandalul uriaş care a lovit gimnastica din România, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. Daniela Golgotă a făcut acuzaţii grave! A susţinut că a fost hărţuită în sala de antrenament.

Chiar dacă nu a dat niciun nume, Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat că va apela la avocaţi. A urmat şi intervenţia preşedintelui Ioan Suciu, care a avut o întâlnire de 4 ore cu Golgotă, în contextul în care în 2026, va avea loc Campionatul Mondial pe echipe (17-25 octombrie, Rotterdam), iar România s-ar putea baza pe Golgotă şi Voinea.

Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică

“Cred că fiecare trebuie să îşi vadă fiecare de treaba ei şi să concentreze pe lucrurile importante. Aşa cred eu. Trebuie să se înţeleagă toată lumea, eu aşa am fost obişnuită. Nu ştiu dacă pe vremea mea exista sau nu bulling, dar noi ne concentram atât de mult pe gimnastică şi să fim cele mai bune în asta, încât nu erau nişte elemente atât de importante pentru noi. Cred că atenţia şi lucrurile importante trebuie puse în lista noastră. Trebuie să ne concentrăm energia noastră pe lucrurile bune.

Sinceră să fiu (n.r. – dacă se vor mai antrena în aceeaşi sală, în acelaşi timp). Vor discuta ei în cerc restrâns şi cu siguranţă vor găsi o cale de mijloc, pentru că gimnastica e grea şi trebuie să ne concentrăm pe lucrurile importante, să ne antrenăm zilnic, chiar dacă suntem în aceeaşi sală cu o persoană care nu ne place atât de mult, dar totuşi gimnastica e totuşi prioritară pentru mine, aşa lucrurile vor funcţiona. Eu cred că lucrurile se vor rezolva. Toată lumea vrea să facă o echipă puternică la anul”, a spus Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ioan Suciu, discuţie cu Denisa Golgotă