Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: "Să îşi vadă fiecare de treaba ei!" - Antena Sport

Larisa Iordache a oferit o primă reaacţie în scandalul uriaş care a lovit gimnastica din România, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. Daniela Golgotă a făcut acuzaţii grave! A susţinut că a fost hărţuită în sala de antrenament.
Chiar dacă nu a dat niciun nume, Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat că va apela la avocaţi. A urmat şi intervenţia preşedintelui Ioan Suciu, care a avut o întâlnire de 4 ore cu Golgotă, în contextul în care în 2026, va avea loc Campionatul Mondial pe echipe (17-25 octombrie, Rotterdam), iar România s-ar putea baza pe Golgotă şi Voinea.
Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică
“Cred că fiecare trebuie să îşi vadă fiecare de treaba ei şi să concentreze pe lucrurile importante. Aşa cred eu. Trebuie să se înţeleagă toată lumea, eu aşa am fost obişnuită. Nu ştiu dacă pe vremea mea exista sau nu bulling, dar noi ne concentram atât de mult pe gimnastică şi să fim cele mai bune în asta, încât nu erau nişte elemente atât de importante pentru noi. Cred că atenţia şi lucrurile importante trebuie puse în lista noastră. Trebuie să ne concentrăm energia noastră pe lucrurile bune.
Sinceră să fiu (n.r. – dacă se vor mai antrena în aceeaşi sală, în acelaşi timp). Vor discuta ei în cerc restrâns şi cu siguranţă vor găsi o cale de mijloc, pentru că gimnastica e grea şi trebuie să ne concentrăm pe lucrurile importante, să ne antrenăm zilnic, chiar dacă suntem în aceeaşi sală cu o persoană care nu ne place atât de mult, dar totuşi gimnastica e totuşi prioritară pentru mine, aşa lucrurile vor funcţiona. Eu cred că lucrurile se vor rezolva. Toată lumea vrea să facă o echipă puternică la anul”, a spus Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Ioan Suciu, discuţie cu Denisa Golgotă
La câteva zile distanţă a avut loc o întrunire a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică. Ioan Suciu, preşedintele FRG, a vorbit cu Denisa Golgotă timp de patru ore şi jumătate. Şeful federaţiei a declarat că a fost vorba de o încărcătură acumulată după Campionatele Europene. Denisei Golgotă a semnalat aceste lucruri înainte de plecarea în Indonezia, dar FRG a încercat să nu dea peste cap programul de pregătire pentru Campionatele Mondiale.
“Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa. Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa într-o oarecare desfăşurare firească a pregătirii.
Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea. Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie. Până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie.
Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire, procesul”, a declarat Ioan Suciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
- Ioan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească”
- Război total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
- Marian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei”
- Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă
- Camelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”