L'Equipe, uluită că patronul Sănătăţii Cluj a jucat într-un meci oficial: "De ce i s-a permis acestui bunic?" - Antena Sport

Renumita publicaţie franceză L’Equipe a relatat despre cazul patronului Sănătăţii Cluj, Aurelian Ghişa (61 de ani), care a fost introdus pe teren în finalul meciului de Cupă împotriva Universităţii Craiova, scor 1-4.

Nu e prima oară când finanţatorul Sănătăţii Cluj evoluează într-un meci oficial. A făcut-o şi în 2011, cu FCSB, tot în Cupa României.

“Ghișa a devenit cel mai vârstnic jucător care participă într-o competiție oficială din țară”

“La 61 de ani, un președinte de club intră în Cupa României și doboară un record”, a titrat L’Equipe.

“Eram deja familiarizați cu neobositul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, care, la 58 de ani, continuă în fotbalul profesionist la Atletico Suzuka, o echipă de liga a patra. Mai recent, italianul Lamberto Boranga, aflat la vârsta de 83 de ani, a surprins când a anunțat că reia antrenamentele cu clubul de amatori USD Trevana 2020. Dar Aurelian Ghișa a mers și mai departe.

Miercuri, în Cupa României, bărbatul de 61 de ani a intrat pe finalul meciului Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4. Ghișa a devenit astfel cel mai vârstnic jucător care participă într-o competiție oficială din țară.