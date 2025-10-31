L'Equipe, uluită că patronul Sănătăţii Cluj a jucat într-un meci oficial: "De ce i s-a permis acestui bunic?" - Antena Sport

Renumita publicaţie franceză L’Equipe a relatat despre cazul patronului Sănătăţii Cluj, Aurelian Ghişa (61 de ani), care a fost introdus pe teren în finalul meciului de Cupă împotriva Universităţii Craiova, scor 1-4.
Nu e prima oară când finanţatorul Sănătăţii Cluj evoluează într-un meci oficial. A făcut-o şi în 2011, cu FCSB, tot în Cupa României.
“Ghișa a devenit cel mai vârstnic jucător care participă într-o competiție oficială din țară”
“La 61 de ani, un președinte de club intră în Cupa României și doboară un record”, a titrat L’Equipe.
“Eram deja familiarizați cu neobositul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, care, la 58 de ani, continuă în fotbalul profesionist la Atletico Suzuka, o echipă de liga a patra. Mai recent, italianul Lamberto Boranga, aflat la vârsta de 83 de ani, a surprins când a anunțat că reia antrenamentele cu clubul de amatori USD Trevana 2020. Dar Aurelian Ghișa a mers și mai departe.
Miercuri, în Cupa României, bărbatul de 61 de ani a intrat pe finalul meciului Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4. Ghișa a devenit astfel cel mai vârstnic jucător care participă într-o competiție oficială din țară.
Dar de ce i s-a permis acestui bunic să intre pe teren într-un meci profesionist? Pur și simplu pentru că este președintele clubului Sănătatea Cluj, din liga a treia. Și a mai făcut-o și înainte! Precedenta sa apariție data din 2011, tot în Cupa României, iar adversara se numea Steaua București, acum FCSB.
Înainte de meci, Ghișa le-a oferit jucătorilor săi – sau mai degrabă colegilor – un bonus de 500 de euro”, a mai scris renumita publicaţie franceză cu profil sportiv despre cazul lui Aurelian Ghişa.
Vasile Miriuţă: “Nu aveam cum să nu-l bag”
Antrenorul Sănătăţii Cluj, Vasile Miriuţă (57 de ani), explica faptul că a vrut să îi îndeplinească lui Aurelian Ghişa acest vis, în condiţiile în care datorită lui există clubul din Liga a 3-a.
“Nu aveam cum să nu-l bag (n.r. pe Aurelian Ghișa, patronul echipei), este un om extraordinar și să-i dea Dumnezeu sănătate. Face eforturi uriașe să țină echipa asta de ani de zile și mă bucur pentru el, sincer”, a declarat Vasile Miriuţă pentru digisport.ro.
- Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: “Trimit copii de 15 ani”. Anunț făcut după meciul de la Bistrița
- Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu
- “Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa
- Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!
- “O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby