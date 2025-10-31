Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: "Trimit copii de 15 ani". Anunț făcut după meciul de la Bistrița - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: "Trimit copii de 15 ani". Anunț făcut după meciul de la Bistrița

Home | Fotbal | Cupa României | Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: “Trimit copii de 15 ani”. Anunț făcut după meciul de la Bistrița

Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: “Trimit copii de 15 ani”. Anunț făcut după meciul de la Bistrița

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 14:18

Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: Trimit copii de 15 ani. Anunț făcut după meciul de la Bistrița

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a răbufnit în cadrul unei intervenții și a menționat că este gata să boicoteze Cupa României, unde roș-albaștrii au debutat cu dreptul pe terenul Gloriei Bistrița, scor 3-1. Patronul de la FCSB, supărat că toate partidele din grupă ale echipei sale au fost programate în deplasare, a anunțat că vrea să boicoteze competiția și să trimită juniorii.

Becali a menționat că a vrut să ia decizia radicală inclusiv la partida contra Gloriei, însă a fost oprit de Mihai Stoica, care l-a temperat. Pe terenul bistrițenilor, campioana en-titre s-a impus grație reușitelor lui Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian.

Gigi Becali vrea să boicoteze Cupa

Deși la partida contra Gloriei a folosit jucătorii de la echipa mare, discursul lui Becali a dat de înțeles că încă ia în considerare să trimită juniorii în teren la următoarele partide. Decizia pe care o va lua patronul roș-albaștrilor va depinde probabil și de forma pe care o va avea FCSB în campionat. În cazul în care campioana en-titre va “tremura” pentru play-off, atunci ar fi posibil să abordeze serios meciurile din Cupă ca să meargă în turul 2 preliminar Europa League, în cazul cuceririi trofeului.

Trimit copii de 15 ani. Păi ce să fac, dacă mă batjocorești, mă joc și eu cu tine. Trimit copii de 15,16 ani. Am vrut eu, dar n-a vrut MM. I-am zis să trimită copii de 15 ani să joace la Bistrița.

«Băi, Gigi, Cupa e totuși altceva» (n.r. ce a spus Mihai Stoica). Bine, mă. Nu mai stau să mă mai cert cu ei, treaba lor“, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

FCSB mai are două meciuri de disputat în grupele Cupei României, ambele în deplasare, cu UTA Arad și Universitatea Craiova.

1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
