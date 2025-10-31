Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: "Trimit copii de 15 ani". Anunț făcut după meciul de la Bistrița - Antena Sport

Gigi Becali a răbufnit în cadrul unei intervenții și a menționat că este gata să boicoteze Cupa României, unde roș-albaștrii au debutat cu dreptul pe terenul Gloriei Bistrița, scor 3-1. Patronul de la FCSB, supărat că toate partidele din grupă ale echipei sale au fost programate în deplasare, a anunțat că vrea să boicoteze competiția și să trimită juniorii.

Becali a menționat că a vrut să ia decizia radicală inclusiv la partida contra Gloriei, însă a fost oprit de Mihai Stoica, care l-a temperat. Pe terenul bistrițenilor, campioana en-titre s-a impus grație reușitelor lui Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian.

Gigi Becali vrea să boicoteze Cupa

Deși la partida contra Gloriei a folosit jucătorii de la echipa mare, discursul lui Becali a dat de înțeles că încă ia în considerare să trimită juniorii în teren la următoarele partide. Decizia pe care o va lua patronul roș-albaștrilor va depinde probabil și de forma pe care o va avea FCSB în campionat. În cazul în care campioana en-titre va “tremura” pentru play-off, atunci ar fi posibil să abordeze serios meciurile din Cupă ca să meargă în turul 2 preliminar Europa League, în cazul cuceririi trofeului.

“Trimit copii de 15 ani. Păi ce să fac, dacă mă batjocorești, mă joc și eu cu tine. Trimit copii de 15,16 ani. Am vrut eu, dar n-a vrut MM. I-am zis să trimită copii de 15 ani să joace la Bistrița.

«Băi, Gigi, Cupa e totuși altceva» (n.r. ce a spus Mihai Stoica). Bine, mă. Nu mai stau să mă mai cert cu ei, treaba lor“, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.