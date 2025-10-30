Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa - FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”

Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”

Publicat: 30 octombrie 2025, 0:09

Comentarii
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială

Mihai Stoica / Profimedia

FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Campioana s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa, graţie golurilor marcate de Alibec, Thiam şi Stoian. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de Mensah.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost prezent la meciul de la Bistriţa, dar a avut parte de o experienţă neplăcută.

Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”

Aflat la tribuna oficială alături de alţi reprezentanţi ai campioanei României, Mihai Stoica a declarat după meci că două persoane au înjurat delegaţia FCSB-ului pe toată durata partidei.

De asemenea, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului nu vrea să lase lucrurile aşa şi este hotărât să afle cine erau acei oameni:

“Au fost două persoane care ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială. O să mă documentez și o să vin cu detalii”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Gloria Bistriţa – FCSB 1-3

FCSB a învins-o miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, pe Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României.

Bucureştenii au deschis scorul dintr-un penalti obţinut de Adrian Şut, faultat în careul bistriţean. A transformat Alibec, în minutul 25, şi oaspeţii condueau pe tabela de marcaj. Jimmy King a ratat pentru Gloria, în minutul 40, alunecând în momentul şutului, după ce rămăsese singur cu portarul Zima. În replică, Alibec l-a lansat pe Mamadou Thiam şi acesta a înscris cu un şut la colţul lung.

David Miculescu s-a accidentat în minutul 59 şi a fost înlocuit, iar în minutul 69 Zima a respins şutul lui Peter Mappia. Aceiaşi jucători au fost protagonişti şi în minutul 77, când portarul bucureştenilor l-a faultat pe Peter în careu şi Emmanuel Mensah a redus scorul pentru Gloria, transformând un penalty un minut mai târziu. Puştiul Stoian a stabilit scorul final în minutul 90+1, din pasa lui Bîrligea, după o fază suspectă de ofsaid, iar FCSB s-a impus cu 3-1 şi face primele trei puncte în grupa B a Cupei României.

Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania SzaboPrincipala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
0:12 30 oct.
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi
23:50
Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor”
23:44
Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat”
23:41
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător”
23:40
Inter – Fiorentina 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obținut o victorie clară și a urcat pe podium
23:31
Probleme pentru FCSB! David Miculescu s-a accidentat şi a fost dus la spital
Vezi toate știrile
1 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 2 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu 4 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”