Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa - FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" - Antena Sport

FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Campioana s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa, graţie golurilor marcate de Alibec, Thiam şi Stoian. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de Mensah.
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost prezent la meciul de la Bistriţa, dar a avut parte de o experienţă neplăcută.
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
Aflat la tribuna oficială alături de alţi reprezentanţi ai campioanei României, Mihai Stoica a declarat după meci că două persoane au înjurat delegaţia FCSB-ului pe toată durata partidei.
De asemenea, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului nu vrea să lase lucrurile aşa şi este hotărât să afle cine erau acei oameni:
“Au fost două persoane care ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială. O să mă documentez și o să vin cu detalii”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
Gloria Bistriţa – FCSB 1-3
FCSB a învins-o miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, pe Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României.
Bucureştenii au deschis scorul dintr-un penalti obţinut de Adrian Şut, faultat în careul bistriţean. A transformat Alibec, în minutul 25, şi oaspeţii condueau pe tabela de marcaj. Jimmy King a ratat pentru Gloria, în minutul 40, alunecând în momentul şutului, după ce rămăsese singur cu portarul Zima. În replică, Alibec l-a lansat pe Mamadou Thiam şi acesta a înscris cu un şut la colţul lung.
David Miculescu s-a accidentat în minutul 59 şi a fost înlocuit, iar în minutul 69 Zima a respins şutul lui Peter Mappia. Aceiaşi jucători au fost protagonişti şi în minutul 77, când portarul bucureştenilor l-a faultat pe Peter în careu şi Emmanuel Mensah a redus scorul pentru Gloria, transformând un penalty un minut mai târziu. Puştiul Stoian a stabilit scorul final în minutul 90+1, din pasa lui Bîrligea, după o fază suspectă de ofsaid, iar FCSB s-a impus cu 3-1 şi face primele trei puncte în grupa B a Cupei României.
