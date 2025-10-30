Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa - FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" - Antena Sport

FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Campioana s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa, graţie golurilor marcate de Alibec, Thiam şi Stoian. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de Mensah.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost prezent la meciul de la Bistriţa, dar a avut parte de o experienţă neplăcută.

Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”

Aflat la tribuna oficială alături de alţi reprezentanţi ai campioanei României, Mihai Stoica a declarat după meci că două persoane au înjurat delegaţia FCSB-ului pe toată durata partidei.

De asemenea, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului nu vrea să lase lucrurile aşa şi este hotărât să afle cine erau acei oameni:

“Au fost două persoane care ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială. O să mă documentez și o să vin cu detalii”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.