Gigi Becali a anunţat care e noua "perlă" de la FCSB! "E bombă! Dacă îl laud, devine atomică" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică”

Publicat: 31 octombrie 2025, 14:10

Gigi Becali a anunţat care e noua perlă de la FCSB! E bombă! Dacă îl laud, devine atomică

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Gigi Becali a anunţat care e noul jucător de import de la FCSB! Este vorba despre Alexandru Pantea, fundaşul dreapta de 22 de ani, cotat la 650.000 de euro.

Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB

14 meciuri a adunat Pantea în acest sezon, în toate competiţiile şi Becali susţine că va rămâne titular de bază în flancul drept.

“Pantea e bombă, nu-l mai scot. Pantea e noua bombă. Dacă îl laud, devine atomică. Să nu facă vreun roşu”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Cine e fundaşul dorit de FCSB

Jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica a fost Kauan Conceicao Ferreira da Silva, un fundaş brazilian de 22 de ani care evoluează la Pacos de Ferreira.

Kauan este un “uriaş” de 1.92 m înălţime şi 89 de kilograme şi evoluează pe postul de fundaş central, poziţie pe care FCSB suferă, în această perioadă. În meciul cu Austria, Mihai Popescu s-a accidentat grav şi va sta “pe bară” tot sezonul, iar Joyskim Dawa e aşteptat să revină pe teren abia anul viitor.

Stopperul brazilian găsit de Mihai Stoica în Portugalia este un jucător dreptaci şi poate evolua şi pe postul de mijlocaş defensiv, Gigi Becali dezvăluind recent că îşi doreşte să aducă întăriri şi pe această poziţie.

