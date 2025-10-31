Gigi Becali a anunţat care e noua "perlă" de la FCSB! "E bombă! Dacă îl laud, devine atomică" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat care e noul jucător de import de la FCSB! Este vorba despre Alexandru Pantea, fundaşul dreapta de 22 de ani, cotat la 650.000 de euro.

Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB

14 meciuri a adunat Pantea în acest sezon, în toate competiţiile şi Becali susţine că va rămâne titular de bază în flancul drept.

“Pantea e bombă, nu-l mai scot. Pantea e noua bombă. Dacă îl laud, devine atomică. Să nu facă vreun roşu”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Cine e fundaşul dorit de FCSB

Jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica a fost Kauan Conceicao Ferreira da Silva, un fundaş brazilian de 22 de ani care evoluează la Pacos de Ferreira.

Kauan este un “uriaş” de 1.92 m înălţime şi 89 de kilograme şi evoluează pe postul de fundaş central, poziţie pe care FCSB suferă, în această perioadă. În meciul cu Austria, Mihai Popescu s-a accidentat grav şi va sta “pe bară” tot sezonul, iar Joyskim Dawa e aşteptat să revină pe teren abia anul viitor.