Gigi Becali a râs de Edi Iordănescu după demisia de la Legia: "Să se ducă acum la CSA Steaua" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție în premieră după ce Edi Iordănescu și-a dat demisia de la Legia Varșovia, iar patronul de la FCSB nu a ezitat să îl ironizeze pe fostul selecționer. Latifundiarul din Pipera a spus despre tehnicianul de 47 de ani că nu are valoare și că trebuie să semneze cu cei de la CSA Steaua.

Becali a continuat să îl “înțepe” pe antrenorul trecut și pe la FCSB și l-a ironizat pentru faptul că știe multă teorie tactică, făcând aluzie că nu poate să o pună în practică. Iordănescu a fost pe banca roș-albaștrilor timp de 12 meciuri în 2021, însă a plecat din cauza implicării finanțatorului.

Gigi Becali l-a “trimis” pe Edi Iordănescu la CSA Steaua

Edi Iordănescu a decis în această dimineață să își dea demisia de la Legia Varșovia, după ce a suferit o nouă înfrângere pe banca polonezilor, de această dată în Cupă. Gigi Becali, prezent într-o emisiune, a fost rugat să comenteze această veste și nu s-a ferit să râdă de antrenorul de care s-a despărțit în 2021 din cauza nemulțumirii tehnicianului privind dorința finanțatorului de a se implica prea mult la echipă.

“Trebuie să se ducă acum la CSA (n.r. Steaua). Și Edi, dacă îl iei pe teorie, ăla chiar e doctor. Cel mai tare în teorie e Mirel și al doilea e Edi. Du-te bă de aici, Mirel a studiat cărți, Mirel zice niște lucruri, nici nu înțeleg ce zice el“, a spus Becali la fanatik.ro.

Recent, Iordănescu a venit și cu o primă reacție legată de demisia sa de la Legia și a mărturisit că ambele tabere încearcă să obțină o reziliere de contract decentă, care să fie ok pentru cele două părți.