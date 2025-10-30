Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB

Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB

Publicat: 30 octombrie 2025, 11:51

Comentarii
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB

David Miculescu s-a accidentat în Gloria Bistriţa - FCSB 1-3/ Sport Pictures

David Miculescu (24 de ani) a primit verdictul din partea medicilor, după accidentarea suferită în Gloria Bistriţa – FCSB 1-3. Atacantul campioanei a părăsit terenul în minutul 65, atunci când în locul lui a fost trimis în teren Alexandru Stoian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după, David Miculescu a fost transportat de urgenţă la spital, staff-ul campioanei temându-se de o accidentare gravă a jucătorului.

Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa

Totuşi, la o zi după duelul cu Bistriţa, FCSB a primit o veste bună. Conform golazo.ro, David Miculescu are o entorsă care nu-l va ţine departe de teren prea mult timp.

Sunt şanse însă ca el să nu fie în lot pentru duelul din următoarea etapă de campionat. FCSB se va duela cu U Cluj în deplasare, sâmbătă, de la ora 20:30.

David Miculescu ar putea reveni în lotul FCSB-ului pentru partida din Europa League. Campioana se va deplasa în Elveţia pentru duelul cu Basel, care se va disputa pe 6 noiembrie, de la 19:45.

Reclamă
Reclamă

David Miculescu s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistriţa în minutul 59, atunci când a scăpat pe contraatac, iar Vişinar, jucătorul formaţiei din Liga a 2-a, a intrat prin alunecare. Acesta i-a prins piciorul stâng atacantului campioanei, care a fost nevoit să părăsească terenul şchiopătând.

David Miculescu este jucător de bază la FCSB, fiind cotat la suma de 2,5 milioane de euro. În acest sezon, el a bifat 23 de meciuri pentru formaţia roş-albastră, reuşind să marcheze patru goluri şi să ofere o pasă decisivă.

CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 aniCALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Observator
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
12:39
VideoNikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans
12:38
Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor
12:24
Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului
11:42
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”
11:26
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens”
11:25
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 4 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”