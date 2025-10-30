Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB - Antena Sport

David Miculescu (24 de ani) a primit verdictul din partea medicilor, după accidentarea suferită în Gloria Bistriţa – FCSB 1-3. Atacantul campioanei a părăsit terenul în minutul 65, atunci când în locul lui a fost trimis în teren Alexandru Stoian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după, David Miculescu a fost transportat de urgenţă la spital, staff-ul campioanei temându-se de o accidentare gravă a jucătorului.

Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa

Totuşi, la o zi după duelul cu Bistriţa, FCSB a primit o veste bună. Conform golazo.ro, David Miculescu are o entorsă care nu-l va ţine departe de teren prea mult timp.

Sunt şanse însă ca el să nu fie în lot pentru duelul din următoarea etapă de campionat. FCSB se va duela cu U Cluj în deplasare, sâmbătă, de la ora 20:30.

David Miculescu ar putea reveni în lotul FCSB-ului pentru partida din Europa League. Campioana se va deplasa în Elveţia pentru duelul cu Basel, care se va disputa pe 6 noiembrie, de la 19:45.