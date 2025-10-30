Omul meciului Inter - Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: "Mulţumită lui". A numit calităţile românului - Antena Sport

Închide meniul
Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului

Publicat: 30 octombrie 2025, 8:45

Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: Mulţumită lui. A numit calităţile românului

Cristi Chivu, după Inter - Fiorentina 3-0 / Profimedia

Inter a câştigat cu 3-0 meciul din etapa a noua din Serie A cu Fiorentina. Echipa lui Cristi Chivu a avut o reacţie foarte bună după înfrângerea din meciul cu Napoli, din weekend, scor 1-3.

Hakan Calhanoglu, cu o dublă, şi Petar Sucic au fost marcatorii golurilor lui Inter în meciul de miercuri seară de pe Giuseppe Meazza.

Hakan Calhanoglu şi Yann Bisseck, cuceriţi de Cristi Chivu: “Este foarte cald şi în afara terenului”

Hakan Calhanoglu a vorbit la finalul partidei despre modul în care Cristi Chivu a reuşit să îi motiveze pe jucătorii lui Inter după înfrângerea dureroasă de la Napoli. Fotbalistul turc spune despre Chivu că a vine cu lucruri în plus, care îi ajută pe fotbaliştii lui Inter să depăşească momentele dificile:

“Am lăsat totul deoparte și astăzi am avut o prestație grozavă mulțumită lui Chivu, care vine cu ceva în plus, mentalitate, forță și ambiția de a câștiga meciul”, a declarat Hakan Calhanoglu, potrivit DAZN.

Pentru a ne face o idee despre relaţia foarte bună care există între Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter putem să îl ascultăm pe fundaşul Yann Bisseck, cel care a jucat doar pentru a doua oară în acest sezon pentru Inter.

Germanul a dezvăluit că jucătorii vorbesc des cu Cristi Chivu, iar discuţiile nu sunt numai despre fotbal, spunând că antrenorul român este foarte cald. Întrebat dacă acesta se simte mai mult ca un coechipier decât ca un antrenor, Bisseck a spus:

“Nu, nu, este antrenorul! Nu putem spune asta. Dar este foarte cald și în afara terenului, vorbim și despre lucruri care nu au legătură cu fotbalul. Face o treabă grozavă, dacă-i vom pune indicațiile în aplicare vom avea un sezon grozav”, a declarat Bisseck, cel care nu a vrut să dezvăluie ce discuţii extrafotbal are cu Chivu: “Nu pot să spun asta la televizor”, potrivit fcinter1908.it.

