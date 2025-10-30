Omul meciului Inter - Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: "Mulţumită lui". A numit calităţile românului - Antena Sport

Inter a câştigat cu 3-0 meciul din etapa a noua din Serie A cu Fiorentina. Echipa lui Cristi Chivu a avut o reacţie foarte bună după înfrângerea din meciul cu Napoli, din weekend, scor 1-3.

Hakan Calhanoglu, cu o dublă, şi Petar Sucic au fost marcatorii golurilor lui Inter în meciul de miercuri seară de pe Giuseppe Meazza.

Hakan Calhanoglu şi Yann Bisseck, cuceriţi de Cristi Chivu: “Este foarte cald şi în afara terenului”

Hakan Calhanoglu a vorbit la finalul partidei despre modul în care Cristi Chivu a reuşit să îi motiveze pe jucătorii lui Inter după înfrângerea dureroasă de la Napoli. Fotbalistul turc spune despre Chivu că a vine cu lucruri în plus, care îi ajută pe fotbaliştii lui Inter să depăşească momentele dificile:

“Am lăsat totul deoparte și astăzi am avut o prestație grozavă mulțumită lui Chivu, care vine cu ceva în plus, mentalitate, forță și ambiția de a câștiga meciul”, a declarat Hakan Calhanoglu, potrivit DAZN.

Pentru a ne face o idee despre relaţia foarte bună care există între Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter putem să îl ascultăm pe fundaşul Yann Bisseck, cel care a jucat doar pentru a doua oară în acest sezon pentru Inter.