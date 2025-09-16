"N-avem noi bani pentru ei". Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game - Antena Sport

Gică Hagi a oferit o reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game. “Regele” a făcut echipă cu mai mulţi foşti jucători de top, printre care Hristo Stoichkov, Alessandro Del Piero sau Kaka.
Gică Hagi a fost trimis în teren în minutul 64 şi s-a făcut imediat remarcat. El a executat o lovitură liberă superbă, respinsă de Beto, şi i-a surprins pe toţi cu o lovitură cu călcâiul, de lângă Figo şi Pepe.
Gică Hagi a oferit un scurt interviu, după ce meciul legendelor s-a încheiat. “Regele” a spus că s-a bucurat pentru faptul că s-a întâlnit cu foşti coechipieri, în special cu Hristo Stoichkov.
Totodată, întrebat dacă ar transfera vreun fost star al fotbalului mondial, alături de care a jucat în meciul caritabil din Portugalia, Gică Hagi a avut o reacţie spumoasă şi a transmis că nu şi-ar permite să aducă la Farul niciun fost jucător.
“A fost greu, mi-a prins foarte bine, mă simt bine după tot efortul. Important e că ne-am văzut, a fost o bucurie și asta e tot ce contează. Într-adevăr, obositor, dar o facem de plăcere, ne amintim de vremurile când eram jucători, numai calitate…
Da, nu ne mai văzusem de mult timp, e prietenul meu Hristo, fratele meu, înseamnă mult că ne-am întâlnit, am jucat cât am putut și noi. Suntem balcanici, amândoi venim din Est, ne cunoaște bine de atâția ani.
(Pe cine aţi aduce la Farul?) Nu-mi cereți asta acum, e foarte târziu. Chiar nu știu ce să vă spun. Ce să zic… n-avem noi bani de ei, de asemenea jucători, nici măcar după ce s-au lăsat”, a declarat Gică Hagi, conform gsp.ro.
Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game, un meci demonstrativ, disputat la Lisabona. Legendele Portugaliei s-au impus cu 4-1 în faţa Legendelor Lumii, graţie golurilor marcate de Pauleta, Postiga, Figo şi Pepe. Pentru oaspeţi, unicul gol a fost marcat de Michael Owen.
În echipa lumii a jucat şi Gică Hagi. “Regele” a intrat în minutul 64 alături de Hristo Stoichkov. El a ieşit imediat în evidenţă şi l-a pus la încercare pe Beto, fostul portar de la CFR Cluj, asta după ce tot el obţinuse lovitura liberă.
În total, în meciul de la Lisabona au fost patru câştigători ai Balonului de Aur: Hristo Stoichkov (în 1994), Luis Figo (2000), Michael Owen (2001) și Kaka (2007). Evenimentul din Portugalia a avut un scop nobil, acela de a strânge fonduri pentru victimele războaielor.
