Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"N-avem noi bani pentru ei". Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game - Antena Sport

Home | Fotbal | “N-avem noi bani pentru ei”. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game

“N-avem noi bani pentru ei”. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game

Publicat: 16 septembrie 2025, 10:54

Comentarii
N-avem noi bani pentru ei. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game

Gică Hagi, pe bancă la Legends Charity Game/ Twitter

Gică Hagi a oferit o reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game. “Regele” a făcut echipă cu mai mulţi foşti jucători de top, printre care Hristo Stoichkov, Alessandro Del Piero sau Kaka.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a fost trimis în teren în minutul 64 şi s-a făcut imediat remarcat. El a executat o lovitură liberă superbă, respinsă de Beto, şi i-a surprins pe toţi cu o lovitură cu călcâiul, de lângă Figo şi Pepe.

Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game

Gică Hagi a oferit un scurt interviu, după ce meciul legendelor s-a încheiat. “Regele” a spus că s-a bucurat pentru faptul că s-a întâlnit cu foşti coechipieri, în special cu Hristo Stoichkov.

Totodată, întrebat dacă ar transfera vreun fost star al fotbalului mondial, alături de care a jucat în meciul caritabil din Portugalia, Gică Hagi a avut o reacţie spumoasă şi a transmis că nu şi-ar permite să aducă la Farul niciun fost jucător.

“A fost greu, mi-a prins foarte bine, mă simt bine după tot efortul. Important e că ne-am văzut, a fost o bucurie și asta e tot ce contează. Într-adevăr, obositor, dar o facem de plăcere, ne amintim de vremurile când eram jucători, numai calitate…

Reclamă
Reclamă

Da, nu ne mai văzusem de mult timp, e prietenul meu Hristo, fratele meu, înseamnă mult că ne-am întâlnit, am jucat cât am putut și noi. Suntem balcanici, amândoi venim din Est, ne cunoaște bine de atâția ani.

(Pe cine aţi aduce la Farul?) Nu-mi cereți asta acum, e foarte târziu. Chiar nu știu ce să vă spun. Ce să zic… n-avem noi bani de ei, de asemenea jucători, nici măcar după ce s-au lăsat”, a declarat Gică Hagi, conform gsp.ro.

Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game

Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game, un meci demonstrativ, disputat la Lisabona. Legendele Portugaliei s-au impus cu 4-1 în faţa Legendelor Lumii, graţie golurilor marcate de Pauleta, Postiga, Figo şi Pepe. Pentru oaspeţi, unicul gol a fost marcat de Michael Owen.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă

În echipa lumii a jucat şi Gică Hagi. “Regele” a intrat în minutul 64 alături de Hristo Stoichkov. El a ieşit imediat în evidenţă şi l-a pus la încercare pe Beto, fostul portar de la CFR Cluj, asta după ce tot el obţinuse lovitura liberă.

În total, în meciul de la Lisabona au fost patru câştigători ai Balonului de Aur: Hristo Stoichkov (în 1994), Luis Figo (2000), Michael Owen (2001) și Kaka (2007). Evenimentul din Portugalia a avut un scop nobil, acela de a strânge fonduri pentru victimele războaielor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
Observator
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
11:53
Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
11:18
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax
10:46
VideoMircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă vor să mă înlocuiască…”
10:03
Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el”
10:02
Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon
9:44
VideoSuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter