"N-avem noi bani pentru ei". Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game - Antena Sport

Gică Hagi a oferit o reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game. “Regele” a făcut echipă cu mai mulţi foşti jucători de top, printre care Hristo Stoichkov, Alessandro Del Piero sau Kaka.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a fost trimis în teren în minutul 64 şi s-a făcut imediat remarcat. El a executat o lovitură liberă superbă, respinsă de Beto, şi i-a surprins pe toţi cu o lovitură cu călcâiul, de lângă Figo şi Pepe.

Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game

Gică Hagi a oferit un scurt interviu, după ce meciul legendelor s-a încheiat. “Regele” a spus că s-a bucurat pentru faptul că s-a întâlnit cu foşti coechipieri, în special cu Hristo Stoichkov.

Totodată, întrebat dacă ar transfera vreun fost star al fotbalului mondial, alături de care a jucat în meciul caritabil din Portugalia, Gică Hagi a avut o reacţie spumoasă şi a transmis că nu şi-ar permite să aducă la Farul niciun fost jucător.

“A fost greu, mi-a prins foarte bine, mă simt bine după tot efortul. Important e că ne-am văzut, a fost o bucurie și asta e tot ce contează. Într-adevăr, obositor, dar o facem de plăcere, ne amintim de vremurile când eram jucători, numai calitate…