Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului - Antena Sport

Home | NBA | Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului
VIDEO

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 12:43

Comentarii
Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci - Profimedia Images

Oklahoma City Thunder, campioana en titre, condusă pe propriul teren de Utah Jazz după ce a avut un avans de 20 de puncte în sfertul doi, a obţinut in cele din urmă victoria în prelungiri, cu 129-125, miercuri, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129

Starul lui Thunder, MVP-ul (cel mai bun jucător al sezonului regular) Shai Gilgeous-Alexander. a fost eroul meciului, reuşind să evite al treilea eşec consecutiv al echipei sale cu un coş înscris de la semi-distanţă în prelungirile jocului şi cu un total de 46 de puncte, 6 recuperări şi 6 pase decisive.

Thunder rămâne lider în Conferinţa de Vest, cu 31 de victorii şi 7 eşecuri.

Într-un alt meci, liderul Conferinţei de Est, Detroit Pistons, a învins-o cu 108-93 pe Chicago Bulls, graţie celor 31 de puncte înscrise de pivotul Isaiah Stewart, obţinând a 28-a victorie a sezonului (9 înfrângeri).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Observator
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
12:23
Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
11:41
CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului
11:25
Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: “Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele”
11:05
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani
10:47
“E ruşinos!” Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: “Ne plouă în vestiar”
10:08
Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans”
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 5 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 6 La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”