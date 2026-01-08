Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre, condusă pe propriul teren de Utah Jazz după ce a avut un avans de 20 de puncte în sfertul doi, a obţinut in cele din urmă victoria în prelungiri, cu 129-125, miercuri, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129

Starul lui Thunder, MVP-ul (cel mai bun jucător al sezonului regular) Shai Gilgeous-Alexander. a fost eroul meciului, reuşind să evite al treilea eşec consecutiv al echipei sale cu un coş înscris de la semi-distanţă în prelungirile jocului şi cu un total de 46 de puncte, 6 recuperări şi 6 pase decisive.

Thunder rămâne lider în Conferinţa de Vest, cu 31 de victorii şi 7 eşecuri.

Într-un alt meci, liderul Conferinţei de Est, Detroit Pistons, a învins-o cu 108-93 pe Chicago Bulls, graţie celor 31 de puncte înscrise de pivotul Isaiah Stewart, obţinând a 28-a victorie a sezonului (9 înfrângeri).