Aryna Sabalenka a dat cărţile pe faţă după meciul cu Sorana Cîrstea: "E o nebunie, am fost penalizată cu puncte" - Antena Sport

Aryna Sabalenka a dat cărţile pe faţă după meciul cu Sorana Cîrstea: “E o nebunie, am fost penalizată cu puncte”

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 12:48

Aryna Sabalenka - Profimedia Images

Aryna Sabalenka îşi continuă lupta cu forul care conduce tenisul feminin, asta după ce jucătoarele au aflat că sunt obligate să evolueze în anumite turnee şi că vor fi penalizate dacă vor încălca această regulă.

Discursul avut la adresa WTA a venit după victoria cu Sorana Cîrstea (6-3, 6-3) de la Brisbane. Bielorusa susţine că îşi va anunţa pedepse atunci când nu va lua startul la anumite turnee.

Aryna Sabalenka, critici la adresa WTA

“Calendarul este o nebunie, iar acest lucru nu este bun pentru noi, deoarece vezi atât de multe jucătoare accidentându-se. Mingile sunt, de asemenea, foarte grele, așa că fiecare are propriile dificultăți. Când Serena să câștige atât de mult, regulile erau diferite.

Acum programul este mai încărcat. Anul trecut am fost penalizată cu puncte pentru că nu am jucat suficiente turnee WTA 500, la fel ca Iga. Dacă joci șapte evenimente și le câștigi pe toate, este fantastic, dar nu poți prezice asta. Astăzi, regulile sunt complicate cu turneele obligatorii, motiv pentru care sar peste unele turnee de dublu, pentru a-mi proteja corpul.

Chiar dacă rezultatele mele au fost destul de constante, au fost turnee în care am jucat în timp ce eram bolnavă sau epuizată. În acest sezon, voi încerca să gestionez mai bine situația, chiar dacă voi fi amendată la sfârșitul sezonului. Nu poți sări peste turneele WTA 1000; asta complică totul. Ceea ce fac ei este o nebunie. WTA își protejează propriile interese, dar nu se concentrează pe protejarea noastră”, a spus numărul unu mondial, conform puntodebreak.com.

Pentru Sabalenka urmează un duel infernal în sferturile de finală de la Brisbane, împotriva lui Madison Keys, cea care a învins-o în finala de la Australian Open 2025.

1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 5 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 6 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
