Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: "Niciodată! L-ai nenorocit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit”

Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit”

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 8:47

Comentarii
Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: Niciodată! L-ai nenorocit

Gigi Becali / Profimedia Images

Gabi Balint a taxat decizia luată de Gigi Becali la FCSB, în derby-ul cu Dinamo. Fostul internaţional a declarat că Florin Tănase nu ar fi trebuit să fie titularizat pe postul de atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB nu s-a putut baza pe Daniel Bîrligea, Denis Alibec şi David Miculescu în derby-ul cu Dinamo, derby încheiat la egalitate, scor 0-0. Astfel, campionii au ales să mizeze pe serviciile lui Florin Tănase pentru postul de vârf împins, decarul fiind înlocuit pe finalul meciului de Mamadou Thiam.

Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct

Gabi Balint a recunoscut faptul că se aştepta ca FCSB să câştige derby-ul cu Dinamo. Fostul internaţional a subliniat însă că roş-albaştrii s-au confruntat cu probleme de lot şi a evidenţiat faptul că postul de atacant a fost cel mai afectat.

“A fost un meci disputat, multă agresivitate. Dinamo mi-a plăcut ca așezare, dar nu a avut realizări ofensive. Iar FCSB, rămân la aceeași părere, e o echipă care are câțiva jucători talentați, buni, de calitate, care încă nu sunt la forma lor maximă.

Ca echipă, are lacune mari. Anul trecut a fost altceva. Eu, sincer, mă așteptam să câștige FCSB. Sigur, i-au lipsit câțiva jucători, mai ales atacanții, dar nu e o soluție Tănase vârf. Niciodată! Îl pierzi! Tănase e un jucător care trebuie să vină din spate, să dea pase filtrante, să creeze. Îl pui vârf, l-ai nenorocit”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Pentru FCSB urmează duelul cu Feyenoord, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
9:40
Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu
9:29
“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid
9:03
VIDEO“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1
8:39
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo”
8:34
Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR
8:27
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte