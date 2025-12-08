Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: "Niciodată! L-ai nenorocit" - Antena Sport

Gabi Balint a taxat decizia luată de Gigi Becali la FCSB, în derby-ul cu Dinamo. Fostul internaţional a declarat că Florin Tănase nu ar fi trebuit să fie titularizat pe postul de atacant.

FCSB nu s-a putut baza pe Daniel Bîrligea, Denis Alibec şi David Miculescu în derby-ul cu Dinamo, derby încheiat la egalitate, scor 0-0. Astfel, campionii au ales să mizeze pe serviciile lui Florin Tănase pentru postul de vârf împins, decarul fiind înlocuit pe finalul meciului de Mamadou Thiam.

Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct

Gabi Balint a recunoscut faptul că se aştepta ca FCSB să câştige derby-ul cu Dinamo. Fostul internaţional a subliniat însă că roş-albaştrii s-au confruntat cu probleme de lot şi a evidenţiat faptul că postul de atacant a fost cel mai afectat.

“A fost un meci disputat, multă agresivitate. Dinamo mi-a plăcut ca așezare, dar nu a avut realizări ofensive. Iar FCSB, rămân la aceeași părere, e o echipă care are câțiva jucători talentați, buni, de calitate, care încă nu sunt la forma lor maximă.

Ca echipă, are lacune mari. Anul trecut a fost altceva. Eu, sincer, mă așteptam să câștige FCSB. Sigur, i-au lipsit câțiva jucători, mai ales atacanții, dar nu e o soluție Tănase vârf. Niciodată! Îl pierzi! Tănase e un jucător care trebuie să vină din spate, să dea pase filtrante, să creeze. Îl pui vârf, l-ai nenorocit”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.