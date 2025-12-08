"E incredibil". Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost "eroul" Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid - Antena Sport

Ionuţ Radu a oferit prima reacţie după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid, din etapa a 15-a din La Liga. Echipa portarului român a produs surpriza şi i-a învins pe “galactici” pe Bernabeu, scor 2-0.

Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a primit al doilea cartonaş galben în minutul 64, iar Alvaro Carreras a văzut direct roşu în prelungirile meciului.

Reacţia lui Ionuţ Radu după Real Madrid – Celta Vigo 0-2

Ionuţ Radu a închis perfect poarta celor de la Celta Vigo în faţa lui Vinicius, Kylian Mbappe sau Jude Bellingham. Portarul român a declarat că victoria obţinută de echipa sa pe Bernabeu este una cu totul specială.

“O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.

În fotbal există momente negative, momente obișnuite și momente pozitive. Ce s-a întâmplat în alte meciuri se poate întâmpla oricând, iar acum ne bucurăm de această victorie și ne gândim deja la Europa de joi.