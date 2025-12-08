"E incredibil". Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost "eroul" Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
"E incredibil". Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost "eroul" Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid

Home | Fotbal | La Liga | "E incredibil". Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost "eroul" Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid

“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 9:29

E incredibil. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost eroul Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid

Ionuţ Radu, bucurie în meciul Real Madrid - Celta Vigo 0-2/ Profimedia

Ionuţ Radu a oferit prima reacţie după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid, din etapa a 15-a din La Liga. Echipa portarului român a produs surpriza şi i-a învins pe “galactici” pe Bernabeu, scor 2-0.

Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a primit al doilea cartonaş galben în minutul 64, iar Alvaro Carreras a văzut direct roşu în prelungirile meciului.

Reacţia lui Ionuţ Radu după Real Madrid – Celta Vigo 0-2

Ionuţ Radu a închis perfect poarta celor de la Celta Vigo în faţa lui Vinicius, Kylian Mbappe sau Jude Bellingham. Portarul român a declarat că victoria obţinută de echipa sa pe Bernabeu este una cu totul specială.

“O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.

În fotbal există momente negative, momente obișnuite și momente pozitive. Ce s-a întâmplat în alte meciuri se poate întâmpla oricând, iar acum ne bucurăm de această victorie și ne gândim deja la Europa de joi.

(n.r. Un mesaj pentru suporteri) Sunteți incredibili, vă iubesc, vă iubesc”, a declarat Ionuţ Radu.

Celta Vigo a acumulat 19 puncte, după succesul cu Real Madrid. Echipa lui Ionuţ Radu ocupă locul 10, după 15 etape disputate din La Liga.

De cealaltă parte, Real Madrid a ratat şansa de a se apropia de liderul Barcelona. Trupa lui Xabi Alonso a rămas pe locul secund, cu 36 de puncte, la patru puncte distanţă de rivalii catalani.

